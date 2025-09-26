Flamengo se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Corinthians no Brasileirão

Nesta sexta-feira, após se classificar nos pênaltis para a semifinal da Copa Libertadores, diante do Estudiantes, o Flamengo se reapresentou e iniciou a preparação para enfrentar o Corinthians, pela 25ª rodada do Brasileirão. A bola rola neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.

Após a classificação para as semifinais da @Libertadores! Retomamos os trabalhos para enfrentar o Corinthians, pelo @Brasileirao! ??? #Treino pic.twitter.com/jZqc8Gbn9o ? Flamengo (@Flamengo) September 26, 2025

Nas imagens divulgadas pelo clube, somente os jogadores que não começaram a partida na Argentina estiveram presentes para o treinamento. Os atletas iniciaram com atividades físicas na academia e foram a campo para trabalhos com bola.

O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro com 51 pontos conquistados, mas vê o vice-líder Cruzeiro há somente um ponto de distância na tabela. Na última rodada, o Rubro-Negro foi a campo com time misto e empatou por 1 a 1 com o Vasco.

Na semifinal da Libertadores

Apesar da derrota para o Estudiantes por 1 a 0, na Argentina, o Flamengo conquistou a classificação para a semifinal da Libertadores nos pênaltis, com Rossi defendendo duas cobranças. Agora, enfrenta o Racing, também da Argentina, e busca a vaga na final da competição.