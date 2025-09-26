Flaco López celebra renovação e valoriza evolução no Palmeiras: "Me tornei uma pessoa melhor"

O Palmeiras deu um presente para sua torcida na tarde desta sexta-feira. Mais cedo, o clube anunciou a renovação de contrato do atacante Flaco López, artilheiro da temporada, até dezembro de 2029. O vínculo anterior era válido até o final de 2027.

A ampliação do contrato por mais dois anos foi muito celebrada por Flaco, que também valorizou sua evolução como jogador e como pessoa. O centroavante chegou ao Palmeiras em 2022 e passou por dificuldades na adaptação, mas se consolidou como titular do Verdão e vive uma grande fase.

"Eu cheguei sendo um menino e, ano a ano, fui crescendo. Eu acho que me tornei uma melhor pessoa e um melhor homem aqui por ficar perto de grandes pessoas. É um time que está cheio de grandes jogadores e de grandes pessoas e acho que isso faz que, no dia a dia, a gente fique muito melhor em todos os aspectos da vida. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que trabalham aqui porque sempre me brindaram ajuda, sempre estiveram à minha disposição e sempre foram da mesma maneira comigo, independentemente dos resultados esportivos", afirmou.

Com exclusividade, todos os detalhes da renovação de Flaco López com o #MaiorCampeãoDoBrasil! ??? Confira o vídeo completo na TV Palmeiras Sportingbet ? https://t.co/qZOn6Tu0e9 pic.twitter.com/VEzO072hp7 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 26, 2025

"Sou grato de compartilhar o dia a dia com todos daqui. Eu tento ser leve sempre e manter a minha essência até o último dia da minha vida. Acho que o respeito é o mais importante dentro de um lugar de trabalho como o Palmeiras", complementou o atleta.

Flaco López ainda revelou que sua família, sempre que pode, acompanha os jogos do Palmeiras para vê-lo em campo. Os familiares do argentino têm visto uma grande temporada do atacante, que balançou as redes sete vezes e ainda deu uma assistência nas últimas dez partidas.

"Minha família, minha mãe, meu pai, minhas irmãs e meus irmãos acompanham bastante, eles usam aplicativos para assistir aos jogos. Tem também a parte da família que não consegue ver, mas pela rede social sempre está presente. Quando a gente ganha e quando faço gol, eles estão sempre me mandando mensagens. Todos eles tentam acompanhar o máximo, e posso dizer que eles são palmeirenses dos mais malucos [risos]", contou.

Amor pela torcida

Flaco López é o artilheiro do Palmeiras na atual temporada. O argentino soma 19 bolas na rede, além de quatro assistências. O bom momento do centroavante ainda lhe rendeu a primeira convocação para a seleção da Argentina no final do mês de agosto.

Dos 19 gols anotados por Flaco em 2025, oito foram feitos em casa. Na última quarta-feira, por exemplo, o argentino foi às redes duas vezes na vitória sobre o River Plate, por 3 a 1, no Allianz Parque. O jogador fez a alegria da torcida no estádio e se declarou aos torcedores alviverdes.

"É sempre um prazer quando faço um gol e comemoro com todas as pessoas que estão deixando muita coisa para ir aos estádios nos apoiar. É simplesmente gratidão aos torcedores que fazem com que tudo isso funcione. Sempre tento dar o melhor de mim para eles se sentirem bem representados", finalizou o atleta.

Pelo Palmeiras, Flaco López soma 51 gols e 11 assistências em 164 jogos. O camisa 42 conquistou cinco títulos: dois Brasileiros (2022 e 2023), dois Paulistas (2023 e 2024), e uma Supercopa do Brasil (2023). Hoje, é titular absoluto do Alviverde e forma dupla de ataque com Vitor Roque.

Renovado até 2029! ?? Flaco López estendeu seu vínculo com o #MaiorCampeãoDoBrasil. Seguimos juntos, hermano! ?? Saiba mais em nosso site ? ? https://t.co/v0TRIjOh1G pic.twitter.com/2KTLkMzF0m ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 26, 2025

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Bahia (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(25ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)