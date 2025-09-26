Fim da linha! Popó revela data estipulada para despedida do boxe

O combate contra Wanderlei Silva, no 'main event' do 'Spaten Fight Night 2', neste sábado (27), em São Paulo (SP), pode ser a penúltima vez que Acelino Freitas subirá em um ringue de boxe. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, 'Popó' - como o tetracampeão mundial de boxe é conhecido - revelou que pretende pendurar as luvas em definitivo ainda em 2025.

Escalado de última hora para substituir Vitor Belfort e medir forças com Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2, Acelino Popó Freitas já tinha outro compromisso marcado para o dia 1º de novembro, contra o ex-BBB Diego Alemão, no 'Fight Music Show', evento no qual o baiano vem se apresentando em lutas de exibição nos últimos anos. Esta, inclusive, deve ser a despedida do tetracampeão mundial dos ringues.

"A minha ideia é fazer essa (contra o Wanderlei), outra e parar. A minha possível luta de despedida seria dia 1º (de novembro), no Fight Music Show, contra o (Diego) Alemão. (Estou com) 50 anos, acho que já dei tudo o que tinha que dar, a gasolina já está acabando. Então, aproveitar que o tanque está cheio para essa luta, deixar o tanque pela metade para o Alemão e depois esvaziar o tanque, falar assim: 'Agora, eu vou fazer a promoção junto com o Mamá (Brito), do Fight Music Show, para a gente revelar novos talentos'. O esporte leva a gente até certo patamar, depois disso, se a gente não souber parar, quem vai parar com a gente é o esporte. Então, para eu não ficar culpando que o boxe me prejudicou, que o boxe me lesionou, é melhor eu parar, parar feliz e desfrutar de tudo que o boxe me deu", revelou Popó.

Duelo contra Belfort descartado?

Sendo assim, a possibilidade de Popó, em caso de vitória sobre Wanderlei neste sábado, ter pela frente na sequência Vitor Belfort - um rumor já levantado previamente - se torna praticamente nula. A não ser que uma proposta financeiramente extremamente vantajosa surja em 2026, quando o ex-campeão do UFC estará apto a voltar a competir após se recuperar - pelo menos é isso que sugere o próprio pugilista baiano.

"Só se uma proposta fosse muito boa, aí eu poderia pensar (em lutar com o Belfort). Mas seria só pela grana. Não é pra dizer que eu quero lutar com ele. Não, a minha vontade, o desejo, acabou. Agora, se oferecessem um negócio bacana, que fosse bom para os dois lados, aí tudo bem. Porque mídia, graças a Deus, eu já estou nela desde 1999, não é isso que vai me fazer voltar ou estar na mídia de novo - hoje em dia, as mídias sociais também nos ajudam muito. Mas se eu fosse fazer uma luta com ele, para dar essa moral pra ele, para tirar ele que estava cheio de poeira, para a gente abanar de novo, aí teria que ser um valor muito bom, acima de tudo que é normal aqui no Brasil. Aí eu aceitaria", sentenciou o baiano.

Tetracampeão mundial de boxe, Acelino Freitas fez sua última luta profissional em 2017, quando superou Gabriel Martinez por pontos, chegando a 41 vitórias e duas derrotas na carreira. De 2022 para cá, Popó voltou à ativa, só que em lutas de exibição, normalmente contra celebridades, como o humorista Whindersson Nunes, todas disputadas sob a bandeira do 'Fight Music Show', onde o baiano pretende fazer sua despedida em novembro.

*A reportagem da Ag Fight está viajando a convite da Spaten.

