Filipe Luís nega atuação ruim e sugere manchete: 'Fla está na semifinal'

Foi uma classificação sofrida, nos pênaltis e após perder por 1 a 0 no tempo normal para o Estudiantes, mas na avaliação do técnico Filipe Luís, a atuação do Flamengo não foi ruim em La Plata (ARG).

A fase defensiva deles é muito forte. Dessa forma, abrem mão de jogar por uma segunda bola e chegar mais perto da área. Isso se traduziu em chances claras ao Estudiantes? Não vejo assim. O Flamengo foi mal no jogo? Poderia dizer que o Fla não foi o que vocês estão acostumados a ver, muito por mérito do Estudiantes que conseguiu incomodar, mas a gente teve todo o controle do jogo no primeiro tempo. Tivemos a posse, chegamos muitas vezes na área adversária, porém, o último passe não estava saindo. Mas dizer que o Estudiantes foi superior não condiz com a verdade. Tanto é que tivemos o segundo tempo todo ali tentando machucá-los

Filipe Luís

O treinador tratou de se antecipar ao tipo de abordagem que a imprensa tratará a classificação rubro-negra. Em sua concepção, um "mas" será colocado, mas o que deve ser considerado é o avanço do time às semifinais da Libertadores.

Esse tipo de jogo não é fácil, é difícil jogar quartas de final da Libertadores. Talvez as manchetes de amanhã serão 'Flamengo passa, mas...', sempre tem o 'mas', mas a manchete é só uma: 'O Flamengo está na semifinal'. A eliminatória tem 180 minutos, passamos nos pênaltis e, se passamos, merecemos passar. Sou muito grato. Desde 2019, vivi coisas incríveis e sinto que esse clube é especial e a sinergia que tenho aqui faz eu viver emoções incríveis. Estou feliz por passar de fase

Filipe Luís

O que mais ele falou?

Não fez as cinco substituições: "Lembrando que há alguns anos só era possível fazer três substituições. Agora são cinco. Optei por deixar os jogadores que poderiam bater pênaltis. Queria ter tirado o Jorginho antes, mas imaginei os pênaltis. O Lino, na minha visão, estava levando perigo, tem o um contra um, tanto que uma das jogadas de perigo no segundo tempo foi dele. Optei por não fazer as trocas, porque acreditei que os jogadores que estavam no campo eram os melhores para tentar vencer. Fisicamente não teve problema, porque acabamos o jogo no campo do adversário".

Mais uma vez nega má atuação: "Foi uma partida muito difícil. Não fizemos uma partida ruim, mas fizemos uma partida onde controlamos muito o jogo. Mas é verdade que nos custou muito progredir as jogadas. Nos custou muito o terço final, não geramos tanto perigo como na partida de ida. E isso fez com que o Estudiantes tivesse um pouco mais de bola. Não fizemos a nossa melhor partida, mas não fomos mal".

Lição contra o Estudiantes: "É uma grande lição. Na verdade, minha maior lição como treinador até aqui foi contra o Central Córdoba. A Libertadores é muito complicada, é muito difícil. É claro que eu, como treinador, tento propor a melhor das condições na fase ofensiva para que os jogadores se sintam confortáveis com a bola, tenham mais tempo para poder jogar e para que eles achem as soluções dentro de campo. Depois, no terço final, é muito a criatividade, a confiança, o momento que o jogador se encontra e, vocês podem ver, o Arrascaeta não estava no seu melhor dia, mas o Carrascal estava em um bom momento, entrou muito bem no jogo. Então vai muito do feeling do jogador que está no jogo".

Clima no estádio e Estudiantes 'casa' de Simeone: "Eu falei para os jogadores antes da partida: hoje senti vontade de jogar outra vez. Falei sobre esse ambiente, sobre como estava perfeito. O clima do estádio estava impressionante. A verdade é que é um privilégio jogar em um ambiente tão incrível como esse estádio. Sobre Simeone, ele foi campeão aqui, né? Mas é torcedor do Racing (risos). Eu já disse muitas vezes, ele é como um pai para mim. Se hoje estou sentado aqui foi porque ele me inspirou a fazer isso. Ele mudou a minha vida em muitos sentidos e sou muito agradecido a ele. Eu desejo toda a sorte do mundo para ele, porque ele sabe que eu me importo muito".