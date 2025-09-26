Fifa suspende 7 jogadores da seleção por um ano e multa Malásia após falsificação de documentos

A Fifa deu mais uma demonstração neste sexta-feira de tolerância zero com falcatruas no futebol ao demonstrar que todos os jogadores das seleções mundiais estão sob intensa investigação. A entidade anunciou punição financeira à federação da Malásia (R$ 2,3 milhões) e sete jogadores da esquadra nacional foram suspensos de todas as atividades por um ano após investigação revelar falsificação de documentos.

Gabriel Felipe Arrocha e Facundo Tomás Garcês (Unionistas de Salamanca), Rodrigo Julián Holgado (América de Cali), Imanol Javier Machuca (Vélez Sarsfield), João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui e Hector Alejandro Hevel Serrano (trio do Johor Darul) foram condenados. Além de 365 fdis sem poder jogar futebol, ainda terão de pagar multa de R$ 13 mil cada.

"O Comité Disciplinar da Fifa impôs sanções à Associação de Futebol da Malásia (FAM) e a sete jogadores - Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui e Hector Alejandro Hevel Serrano - por violações do artigo 22 do Código Disciplinar da Fifa (FDC) relativo à falsificação e falsificação", anunciou a entidade nesta sexta-feira. "A FAM enviou perguntas de elegibilidade à Fifa e, ao fazê-lo, usou documentação adulterada para poder escalar os jogadores acima."

Todos os jogadores defenderam a Malásia contra o Vietnã na terceira rodada das Eliminatórias para a Copa Asiática de Seleções da Arábia Saudita 2027, em 10 de junho de 2025, com vitória malaia por 4 a 0. Após a goleada, a Fifa recebeu uma reclamação sobre a elegibilidade dos atletas e abriu uma investigação.

"Após os procedimentos regulares, o Comitê Disciplinar da Fifa avaliou todas as evidências arquivadas e impôs as seguintes sanções: A Associação de Futebol da Malásia foi condenada a pagar uma multa de R$ 2,3 milhões; os jogadores foram sancionados com uma suspensão de 12 meses de todas as atividades relacionadas ao futebol; além disso, a questão da elegibilidade dos jogadores para jogar pela seleção representativa da Malásia foi encaminhada pelo Comitê Disciplinar da Fifa ao Tribunal de Futebol da Fifa para consideração", revelou as punições a entidade.

Apesar da divulgação das penas, cabem recursos para a FAM e também à defesa dos atletas. "A FAM e seus jogadores foram notificados hoje sobre os termos da decisão do Comitê Disciplinar da Fifa. De acordo com as disposições pertinentes da FDC, eles têm dez dias para solicitar uma decisão fundamentada. A decisão ainda está sujeita a um possível recurso perante o Comitê de Apelações da Fifa."