Ferroviária x São Paulo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paulista sub-17

26/09/2025 20h00

Neste sábado, em confronto válido pela sexta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista sub-17, o São Paulo visita a Ferroviária, no Dr. Adail Nunes da Silva, às 11h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela SPFC play.

Posições no grupo

Ferroviária: quatro pontos em cinco jogos (iniciou a rodada na terceira posição)

São Paulo: 15 pontos em cinco jogos (iniciou a rodada na primeira posição)

Prováveis escalações

FERROVIÁRIA: Miguel Soares; Rafael, Davi, Renan e Gustavo Caraça; Guilherme, Gustavo Justino, Abner e Samuel; Riquelme e Jorge

Técnico: Randal Juliano

SÃO PAULO: Carlos; João Bispo, Alisson, Thiago e Geovanne; Kauã Edmar, Renan e Léo; Nicolas Kauan, Brenno e Calci

Técnico: Mário Ramalho

Arbitragem

Não divulgada.

