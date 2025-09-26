Federação Turca de Futebol pede à Fifa e à Uefa que proíbam Israel de participar de competições

(Reuters) - O presidente da Federação Turca de Futebol, Ibrahim Haciosmanoglu, escreveu à Fifa, à Uefa e aos chefes das federações nacionais de futebol pedindo que imponham a Israel a proibição de participar de competições esportivas, informou a mídia local nesta sexta-feira.

A solicitação ocorre no momento em que a Uefa, órgão dirigente do futebol europeu, parece estar pronta para uma votação de emergência na próxima semana sobre a suspensão de Israel de seus torneios, com as federações nacionais sofrendo uma pressão política cada vez maior após os pedidos de ação.

"Apesar de se posicionarem como defensores dos valores cívicos e da paz, o mundo do esporte e as instituições do futebol permaneceram em silêncio por tempo demais", escreveu Haciosmanoglu na carta, de acordo com a Agência Anadolu.

"Guiados por esses valores, nos sentimos compelidos a expressar nossa profunda preocupação com relação à situação ilegal (e, mais importante, completamente desumana e inaceitável) que o Estado de Israel está levando a cabo em Gaza e seus arredores."

Uma Comissão de Inquérito da ONU emitiu um relatório esta semana concluindo que Israel cometeu genocídio durante a guerra em Gaza e pedindo sua suspensão do futebol internacional.

Israel negou ter cometido genocídio e descreveu o relatório como um escândalo.

"A situação já era desesperadora há muito tempo, mas nos últimos dias alcançou um novo nível de urgência após as intervenções de várias instituições", acrescentou Haciosmanoglu.

Israel afirma que sua ofensiva militar em Gaza não é contra a população, mas contra o grupo militante Hamas, cujos combatentes lideraram o ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel, que matou 1.200 pessoas, de acordo com os registros israelenses.

A ofensiva israelense matou mais de 65.000 pessoas em Gaza, de acordo com autoridades de saúde no enclave, e causou devastação e fome generalizadas.

"Não temos nenhuma indicação de que estamos enfrentando tal ato (suspensão da Uefa)", disse um porta-voz da Associação de Futebol de Israel à Reuters na quinta-feira, acrescentando que a equipe nacional estava se concentrando em suas próximas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Israel compete sob o guarda-chuva da Uefa, tendo sido removido da Confederação Asiática de Futebol em 1974 por uma votação depois que vários países se recusaram a jogar contra os israelenses.

Em 1991, a Uefa permitiu que a equipe nacional de Israel participasse da estrutura do futebol europeu.

Um ano depois, os clubes israelenses começaram a participar das competições da Uefa. Em 1994, Israel recebeu o status de membro pleno da organização, superando seu status anterior de associado.

(Reportagem de Tommy Lund em Gdansk)