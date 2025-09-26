Milly: Estão buscando explicações fora de campo para declínio de Neymar

Críticas ao rendimento de Neymar no Santos têm buscado justificativas em sua vida pessoal, alertou Milly Lacombe, no UOL News.

A colunista analisou o caso em que Neymar rebateu um jornalista e prometeu processá-lo. O profissional disse que Neymar estaria viciado em álcool e jogos.

Essa linha moral é perigosa, o que ele faz da vida particular dele. A gente pode descambar para um moralismo. 'Ah, mas então não vale nada da vida privada do jogador?' Não, às vezes vale, se for uma coisa que fere outras pessoas, vale, mas nesse caso não seria, seria um hábito de vida dele.

Estão tentando encontrar explicações para a decadência do Neymar em campo e aí foram para a vida privada dele. É tudo muito triste, melancólico.

Milly Lacombe

