Ex-meio-campista do Barcelona Busquets se aposentará no final da temporada da MLS

(Reuters) - O ex-meio-campista do Barcelona e da seleção da Espanha, Sergio Busquets, vai se aposentar do futebol no final da temporada da Major League Soccer (MLS), informou seu clube, o Inter Miami, na quinta-feira.

Busquets passou pelas categorias de base do Barcelona e ficou 18 anos no clube, estreando na equipe principal em 2008, antes de se juntar ao Miami em 2023, onde se reuniu com os ex-companheiros de equipe Lionel Messi, Jordi Alba e Luis Suárez.

Ele jogou 143 vezes pela seleção nacional e fez parte do time que venceu a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul e o Campeonato Europeu dois anos depois na Polônia e na Ucrânia.

"Sinto que chegou a hora de dizer adeus à minha carreira como jogador de futebol profissional. Foram quase 20 anos desfrutando dessa história incrível com a qual sempre sonhei", disse Busquets em um vídeo postado no Instagram.

"Estou me aposentando muito feliz, orgulhoso, realizado e, acima de tudo, agradecido... Muito obrigado a todos vocês, até breve."

Amplamente considerado um dos melhores meio-campistas defensivos que já jogaram, Busquets atuou em mais de 700 partidas pelo Barcelona, conquistando nove títulos da LaLiga e três troféus da Liga dos Campeões entre sua coleção de grandes troféus com o clube.

Depois de se mudar para os Estados Unidos, o jogador de 37 anos ganhou a Copa da Liga e o Supporters' Shield e jogará as últimas partidas de sua carreira nos playoffs da MLS.

(Reportagem de Aadi Nair, em Bengaluru)