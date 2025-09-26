Ex-campeão do UFC aposta em vitória de Poatan contra Ankalaev: "Reconectou com a selvageria"

Nos últimos dias, Alex Pereira impressionou os fãs com um treino de manopla em alta intensidade e também detonou Magomed Ankalaev publicamente por supostamente evitar um encontro nos bastidores do Instituto de Performance do Ultimate. Esse tipo de postura mais ativa às vésperas da revanche contra o russo é um ótimo sinal para 'Poatan'. Ao menos é nisto que acredita o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) Rashad Evans, que apostou suas fichas que o striker brasileiro retoma seu cinturão no card do UFC 320.

Em recente entrevista ao site 'MMA Junkie', Evans afirmou que Poatan conseguiu se reconectar com seu lado selvagem - algo crucial, em seu entendimento, no mais alto nível de enfrentamento dos esportes de combate. Sendo assim, com o brasileiro 'mordido' por ter sido superado por Ankalaev e perdido o título dos meio-pesados, Rashad aposta suas fichas que o wrestler russo não repetirá a façanha no dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA).

"Adoro isso (postura agressiva). Fico feliz que ele (Poatan) tenha se reconectado com aquela parte selvagem dele. Porque isso (MMA) não é um concurso de gentileza. Sim, você pode ter respeito pelo seu oponente. Mas tem que ter aquela parte de você que é simplesmente babaca, para dizer o mínimo. Você tem que ser selvagem. E para voltar à selvageria, ele vai precisar disso. Fico feliz que ele esteja se sentindo assim, não gostando dele (Ankalaev). Vou apostar no Alex Pereira. Sinto que ele fará os ajustes. Tenho muita fé em sua equipe. Da última vez que vi o Alex, ele parecia realmente focado em fazer o que precisa ser feito nesse camp, sem distrações. Ele sabe que se lutar com base nisso, pode vencer", opinou Evans.

Volta por cima?

O primeiro confronto entre Ankalaev e Poatan, disputado no UFC 313, em março, terminou com a vitória do russo na decisão unânime dos juízes. Assim, o atleta do Daguestão (RUS) colocou um ponto final no reinado do brasileiro na divisão dos meio-pesados e conquistou o cinturão da categoria.

Agora, com a revanche marcada para o dia 4 de outubro, na luta principal do UFC 320, em Las Vegas, Alex Poatan terá a oportunidade de dar o troco e retomar o controle da categoria. Para isso, o striker paulista terá que elevar seu nível de desempenho em comparação ao primeiro duelo contra o russo.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok