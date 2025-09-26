Evangelista ganha confiança de Abel e surge como novo líder no Palmeiras

O Palmeiras passa, em 2025, por um período de reformulação no elenco. Assim, a equipe passa a formar novos líderes. Um deles é Lucas Evangelista, que, com pouco tempo de clube, já conquistou a confiança de Abel Ferreira e cavou sua vaga entre os titulares. Um dos destaques da vitória por 3 a 1 sobre o River Plate, ganhou elogio do treinador, que confirmou sua importância no campo e no vestiário.

"O Lucas nós contratamos do Red Bull Bragantino, um esforço que pedi ao Barros e à presidente. Já o conhecia há muitos anos, queria ter ele no grupo desde a época que eu era treinador do Braga, e ele jogador do Estoril. Mas o Braga não tinha dinheiro para contratá-lo. Felizmente conseguimos buscá-lo, estamos falando de um líder, soube esperar por sua oportunidade. Foi suplente do Ríos, trabalhou e sempre ajudou os colegas", declarou Abel.

"É um jogador que sempre incentiva os colegas a todos os momentos. É um jogador fundamental no que tem a ver com a dinâmicas e lideranças do grupo. Saiu o Zé Rafael, o Rocha, o Mayke, o Rony... precisamos desse tipo de jogador. Fico muito feliz e contente por ele desempenhar da forma que ele desempenha, de procurar o espaço para receber a bola, ser dinâmico. Me dá um orgulho muito grande ver um jogador dessa idade com essa fome de querer continuar a ganhar. Mais do que um grande jogador, é um grande homem e fico feliz por tê-lo comigo", seguiu o treinador.

Experiência constrói Evangelista como líder e capitão

Lucas Evangelista chegou ao Palmeiras depois do Campeonato Paulista. Em seus primeiros meses, ficou no banco de reserva como reserva de Richard Ríos, que deixou o clube rumo ao Benfica em julho deste ano. Após a saída do colombiano, Evangelista ganhou a vaga entre os titulares e engatou sequência.

Posteriormente, com a chegada de Andreas Pereira, havia a expectativa de que o camisa 30 saísse do time para a entrada do reforço. Mas, Abel Ferreira manteve Evangelista no time, atuando junto do camisa 8. E a formação tem dado certo.

Durante a vitória por 3 a 1 sobre o River Plate, resultado que colocou o Palmeiras na semifinal da Libertadores, Evangelista usou a braçadeira de capitão após a saída de Gustavo Gómez. Apesar de não ter sido a primeira vez com o item, o camisa 30 revelou surpresa ao receber a faixa do xerife.

"Para ser sincero, até me assustei. Achei que ele ia dar a braçadeira para eu entregar para alguém. Mas ele falou 'coloca você'. Por estar na linha, fico mais próximo do árbitro. Então, sou um cara que converso bem, sou calmo, dá para ter boa comunicação. Ele me deu a braçadeira, me senti muito honrado, não estava esperando. Sempre tive esse perfil de querer ajudar dentro e fora de campo. Hoje estou com 30, tenho uma bagagem maior. Ganhamos experiência com o tempo e engloba isso no perfil de liderança. Vim para somar e isso que vou fazer sempre", destacou Evangelista.

Os números de Evangelista no Palmeiras

Evangelista estrou pelo Palmeiras em março deste ano, no empate sem gols com o Botafogo, pela primeira rodada do Brasileirão. Ao todo, ele disputou 33 jogos com a camisa do Verdão e marcou dois gols. Atualmente, ele tem uma sequência de 16 jogos.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Bahia x Palmeiras



Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)



Data e horário: 28 de setembro de 2025 (domingo), às 16 horas (de Brasília)



Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Palmeiras no Brasileirão

Brigando pelo título, o Palmeiras segue a caça ao líder. No momento, o Verdão ocupa o terceiro lugar, com 49 pontos em 22 jogos disputados.