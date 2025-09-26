Entenda cada uma das cinco condenações do Corinthians na Fifa

Topo

26/09/2025 05h00

O Corinthians foi condenado pela Fifa por uma dívida com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela aquisição do volante José Martínez. Esta é a quinta condenação do clube na entidade máxima do futebol.

impedido de registrar novos jogadores por conta de uma pendência envolvendo Félix Torres, o Timão também recebeu a condenação do CAS (Corte Arbitral do Esporte), última instância da Fifa, sobre o caso Matías Rojas, que cobra mais de R$ 40 milhões. Além disso, há outros dois casos sob julgamento do órgão, restando apenas a sentença final.

Abaixo, a Gazeta Esportiva detalhou cada umas das cinco condenações do Corinthians. Confira:

Caso Félix Torres

A dívida do Corinthians com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres, é de aproximadamente R$ 34 milhões. Com os juros, o valor do débito atingiu R$ 40 milhões.

A Fifa condenou o clube a pagar a pendência em outubro do ano passado. O Timão entrou com recurso no CAS, mas não teve sucesso. O Santos Laguna alega que o Alvinegro só pagou uma parcela da operação realizada no início do ano passado, nos primeiros dias da gestão Augusto Melo.

O transfer ban, portanto, foi aplicado. Em crise financeira e sem recursos para resolver o problema à vista, o Corinthians fez mais de uma proposta para tentar um acordo com os mexicanos. O clube, no entanto, segue irredutível.

O Timão chegou a oferecer entrada de 70% do valor total da dívida e o restante em parcelas. O Santos Laguna, porém, bate o pé por pelo menos 90%. Sem resolução, o transfer ban já está em vigor há mais de um mês.

Caso Rojas

Já no caso de Matías Rojas, o paraguaio cobra valores referentes a direitos de imagem. O valor da pendência originalmente era de R$ 40,4 milhões, mas sofreu um acréscimo de indenização e juros e saltou para R$ 45 milhões.

Rojas rescindiu o contrato com o Corinthians no fim de fevereiro do ano passado através de uma cláusula inserida na renovação do acordo, em janeiro, para pagamento dos valores atrasados. A cláusula em questão dava a Rojas a liberdade para deixar o Timão se o clube não cumprisse com o pagamento. E assim aconteceu.

O Corinthians parcelou a dívida de Rojas, mas já em fevereiro não pagou a segunda prestação. O jogador, então, acionou a cláusula e nunca mais apareceu no CT Joaquim Grava.

Além da cláusula pertinente ao inadimplemento, na mesma renovação da dívida, o Corinthians também aceitou uma cláusula de mitigação. Na prática, isso significa que Rojas ganhou a possibilidade de cobrar todos os valores do contrato dele com o clube, tanto a dívida passada quanto o que ele ainda teria a receber até 2027.

Condenado pelo CAS, o Timão tem cerca 45 dias para chegar a um acordo com o atleta e evitar um novo transfer ban. No caso dele, porém, o advogado de Matías Rojas se mostrou aberto a negociar com a diretoria alvinegra e chegar a um consenso. As conversas devem avançar nas próximas semanas.

Caso Garro

A dívida de R$ 23,3 milhões com o Talleres, da Argentina, pela contratação do meia Rodrigo Garro, ainda não teve uma definição do CAS, apenas a condenação da Fifa. A expectativa é que a sentença final seja divulgada em breve.

Neste caso, o Corinthians assinou um acordo para a aquisição de 80% dos direitos econômicos de Garro, com pagamentos programados em parcelas ao longo dos próximos anos.

Em 2024, no início do mandato de Augusto Melo, a diretoria do Timão depositou US$ 4 milhões brutos na conta do clube argentino, que por sua vez pedia que o valor fosse pago de forma líquida, sem dedução de impostos, e recorreu à Fifa, pleiteando a diferença do montante, além de multa e vencimento antecipado das demais parcelas.

Neste processo, o Corinthians foi condenado a pagar US$ 3.612.000, mais 18% de juros anuais da seguinte forma:

  • Juros anuais de 18% sobre o valor de US$ 612.000,00 a partir de 17 de janeiro de 2024 até data efetiva de pagamento;

  • Juros anuais de 18% sobre o valor de US$ 3.000.000,00 a partir de 27 de janeiro de 2024 até a data do pagamento efetivo.

Além disso, a Fifa adicionou uma multa de US$ 722.400.

Recentemente, em contato com a Gazeta Esportiva, o presidente do Talleres, Andrés Fassi, se mostrou irritado pelo não pagamento da pendência envolvendo Garro e rejeitou qualquer possibilidade de um acordo.

Caso Maycon

Em relação a Maycon, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, cobra 1 milhão de euros (R$ 6,5 milhões na cotação atual) pelo empréstimo do jogador ao Corinthians. Assim como o caso de Garro, este ainda está sob análise da Corte Arbitral do Esporte.

O valor faz referência aos atrasos do Corinthians no pagamento das renovações do empréstimo do meio-campista. O primeiro aconteceu entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, e o segundo se deu no início de 2024, com duração até o final do mesmo ano.

Caso Martínez

O caso de José Martínez foi o último a ser revelado. O Corinthians não pagou US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 9 milhões na cotação atual) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante, e também já foi condenado pela Fifa.

O Timão fechou com Martínez em agosto de 2024, durante a gestão de Augusto Melo. Na ocasião, a diretoria alvinegra se comprometeu a pagar US$ 1,8 milhões (R$ 10 milhões) ao clube norte-americano.

O Corinthians pagou US$ 200 mil à vista, como entrada, mas não fez o depósito das demais parcelas. Com isso, todas as prestações venceram de uma vez só.

O Philadelphia Union acionou a Fifa, que condenou o Timão a pagar o valor. O time alvinegro, porém, entrou com recurso no CAS e aguarda a decisão final.

