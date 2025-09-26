Eliminado, São Paulo termina Libertadores com apenas 40% de aproveitamento no Morumbis

O São Paulo teve uma noite difícil nesta quinta-feira, no Morumbis. O Tricolor Paulista foi novamente derrotado pela LDU, desta vez por 1 a 0, pelas quartas de final da Libertadores, e deu adeus à competição. A campanha do clube paulista foi marcada por um retrospecto ruim em casa, onde acumulou apenas 40% de aproveitamento.

Em cinco jogos no Morumbis, o São Paulo conquistou apenas uma vitória, além de três empates e uma derrota. O único triunfo foi durante a fase de grupos, no dia 27 de maio, quando bateu o Talleres-ARG por 2 a 1.

Além disso, foram dois empates na fase de grupos contra Alianza Lima-PER e Libertad-PAR, por 2 a 2 e 1 a 1, respectivamente. Por fim, no jogo de volta das oitavas de final, o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Atlético Nacional-COL, mas avançou na disputa de pênaltis.

Ou seja, ao todo, de 15 pontos possíveis, o São Paulo conquistou apenas seis deles, o que causou o baixo aproveitamento de 40%.

Créditos: Rubens Chiri / São Paulo FC

Só resta uma

Com a eliminação na Copa Libertadores, além de já ter deixado a Copa do Brasil, a única competição restante para o São Paulo na temporada é o Campeonato Brasileiro.

O Tricolor volta a campo pela competição apenas na segunda-feira (29), às 20h (de Brasília), no Ceará, pelo Morumbis. O São Paulo é o sétimo colocado do Brasileirão, com 35 pontos após 24 jogos.

Veja todos os jogos do São Paulo no Morumbis nesta edição da Libertadores:

São Paulo 0 x 1 LDU



São Paulo 1 x 1 Atlético Nacional



São Paulo 2 x 1 Talleres



São Paulo 1 x 1 Libertad



São Paulo 2 x 2 Alianza Lima