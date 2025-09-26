Topo

Esporte

Eduardo Domínguez destaca esforço do Estudiantes contra o Flamengo

26/09/2025 08h26

Apesar da eliminação nos pênaltis para o Flamengo, o técnico Eduardo Domínguez exaltou o desempenho do Estudiantes nas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. Após a vitória por 1 a 0 em La Plata, que igualou o placar agregado, o treinador destacou a entrega do elenco contra uma das potências do continente.

"Com o jogo que fizemos, frente ao poderio do rival, a série terminou igualada. Me parece algo com muito valor o que fizeram os jogadores, tivemos várias situações para ampliar o marcador", disse Domínguez, que também ressaltou o trabalho defensivo de sua equipe.

Luta contra abatimento

O treinador reconheceu a dor da eliminação, mas pediu que o grupo use o sentimento como combustível para seguir crescendo. Segundo ele, o próximo objetivo é buscar o título do Clausura do Campeonato Argentino para garantir presença na Libertadores de 2026.

"Não há outra opção. Estamos longe por pontos e precisamos propor isso a nós mesmos. Que a dor se transforme em força", afirmou.

Futuro promissor

Domínguez também valorizou o desempenho de jovens como Gómez, Benedetti e Amondarain, que encararam a pressão de um duelo decisivo contra um adversário de alto nível. Para o técnico, o confronto com o Flamengo demonstrou que o Estudiantes está no caminho certo.

"Nos pusemos à altura com as diferenças enormes que existem entre as instituições. Isso deve ser o piso, não o teto".

