Duelo de lanternas do Brasileirão: Fortaleza defende invencibilidade contra o Sport

26/09/2025 09h11

O Fortaleza e o Sport se enfrentam em um duelo dramático pelo Brasileirão 2025, colocando frente a frente os dois piores times da competição até o momento. O Leão do Pici ocupa a vice-lanterna, enquanto o Rubro-negro pernambucano amarga a última colocação. O confronto envolve um jejum de vitórias da equipe pernambucana.

Retrospecto recente: domínio do Fortaleza

Apesar da má fase no Brasileirão, o retrospecto recente aponta ampla vantagem para o Fortaleza. São oito jogos consecutivos sem perder do Sport, com cinco vitórias e três empates.

Entre os resultados mais expressivos, destacam-se a vitória por 4 a 1 na semifinal da Copa do Nordeste de 2024, em plena Ilha do Retiro, e o triunfo por 2 a 0 no Nordestão de 2025, também fora de casa.

Últimos confrontos diretos

  • 26/04/2025 - Sport 0 x 0 Fortaleza (Brasileirão)

  • 04/02/2025 - Sport 0 x 2 Fortaleza (Nordestão)

  • 26/05/2024 - Sport 1 x 4 Fortaleza (Nordestão)

  • 21/02/2024 - Sport 1 x 1 Fortaleza (Nordestão)

  • 03/04/2022 - Fortaleza 1 x 0 Sport (Nordestão)

  • 31/03/2022 - Sport 1 x 1 Fortaleza (Nordestão)

  • 26/09/2021 - Sport 0 x 1 Fortaleza (Brasileirão)

  • 13/06/2021 - Fortaleza 1 x 0 Sport (Brasileirão)

Cenário atual

Mesmo em situação complicada no campeonato, o Fortaleza leva a campo a confiança do histórico recente. Já o Sport tenta quebrar um tabu de quase quatro anos sem vencer o rival. O jogo ganha contornos de final antecipada para duas equipes que lutam contra o rebaixamento e precisam desesperadamente de pontos.

