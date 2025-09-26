Topo

Decisivo na Libertadores, Flaco López fica perto de igualar ano mais goleador pelo Palmeiras

26/09/2025 06h00

Flaco López foi destaque no Palmeiras na classificação à semifinal da Libertadores. O argentino marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o River Plate, no jogo de volta das quartas de final, no Allianz Parque. Com isso, ele chegou a 19 gols na temporada e está a três de igualar sua melhor temporada com a camisa alviverde.

Em 2024, o argentino fez 22 gols em 61 partidas. Foram 10 no Campeonato Paulista, torneio do qual foi artilheiro, 10 no Brasileiro e dois na Libertadores.

Os números de Flaco López na temporada

Neste ano, Flaco pode ter seu ano com mais gols e com menos jogos disputados. O atacante começou a temporada oscilando e com a chegada de Vitor Roque passou a dividir a titularidade no ataque palmeirense. Contudo, recentemente, com uma mudança tática de Abel Ferreira, o camisa 42 passou a formar uma dupla de ataque com o Tigrinho e ganhou um novo brilho.

Com os 19 gols, Flaco López é o artilheiro do Palmeiras na temporada. Ele tem um gol pela Copa do Brasil, um pelo Mundial, quatro pelo Paulista, seis pelo Brasileiro e sete pela Libertadores.

Atacante palmeirense é o artilheiro da Libertadores em 2025

Os dois gols sobre o River Plate colocou Flaco López na liderança do ranking de artilheiros da Libertadores, ao lado de Adrián Martínez, do Racing. Além dos sete gols em nove jogos (seis como titular), o palmeirense ainda soma uma assistência.

O centroavante também marcou gols em todas as fases da competição. Foram três na fase de grupos (Bolívar e Sporting Cristal - dois), dois nas oitavas de final (Universitario) e mais dois nas quartas de final (River Plate).

Com Palmeiras e Racing garantidos na semifinal da Copa Libertadores, a dupla vai seguir na briga pela artilharia.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Bahia x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)

Data e horário: 28 de setembro de 2025 (domingo), às 16 horas (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Palmeiras no Brasileirão

Brigando pelo título, o Palmeiras segue a caça ao líder. No momento, o Verdão ocupa o terceiro lugar, com 49 pontos em 22 jogos disputados.

