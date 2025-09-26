Topo

Esporte

Decisivo, Guilherme se isola no topo de ranking ofensivo do Santos no Brasileiro

26/09/2025 05h00

Guilherme foi decisivo em mais uma vitória do Santos no Campeonato Brasileiro. O camisa 11 do Peixe marcou o único gol do jogo que acabou em 1 a 0 contra o São Paulo, pela 24ª rodada da competição, na Vila Belmiro. Com o tento na Baixada Santista, o atacante se isolou no topo de uma estatística ofensiva do Santos no torneio: participação em gols.

Após marcar contra o Tricolor Paulista, Guilherme chegou à sua sexta participação em gols nesta edição do Brasileirão, um feito único entre os jogadores do elenco santista. Além de ser vice-artilheiro do Peixe com quatro gols, o atacante também contribuiu com duas assistências.

Atrás do camisa 11, aparecem jogadores como Barreal, que marcou cinco gols sem registrar nenhuma assistência, e Tiquinho, que balançou as redes três vezes e distribuiu duas assistências. Neymar, por sua vez, anotou três gols e ainda busca sua primeira contribuição em passes para tento.

'Guilherme-dependência'?

Apesar das críticas da torcida, Guilherme tem sido peça-chave para o Santos no Brasileirão. Dos sete triunfos do clube na Série A em 2025, o atacante participou de cinco, seja marcando gols ou distribuindo assistências, incluindo partidas decisivas contra Vitória, Fortaleza, Flamengo, Cruzeiro e São Paulo.

No torneio, Guilherme soma quatro gols e duas assistências, sendo vice-artilheiro do Santos, atrás apenas de Barreal. Na temporada como um todo, é o líder de gols do elenco, com 14 tentos, sete a mais que Tiquinho Soares, segundo no ranking.

Apesar da temporada de altos e baixos, marcada por críticas e cobranças após derrotas, Guilherme ganhou confiança com a chegada de Juan Pablo Vojvoda, que já o conhecia do Fortaleza. O técnico manteve o atacante no elenco, destacando sua importância para o time e reforçando a necessidade de apoio durante os momentos difíceis.

Próximo jogo do Santos

  • Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

    Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Situação na tabela

Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos pulou para 15ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

Esporte

