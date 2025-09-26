De virada, Benfica supera o Gil Vicente e assume a vice-liderança do Português

Topo

Nesta sexta-feira, de virada, o Benfica venceu o Gil Vicente por 2 a 1, no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 7ª rodada do Campeonato Português, e assumiu a vice-liderança. Vangelis Pavlidis marcou os gols dos benfiquistas, enquanto Luís Esteves anotou para os visitantes. 

Situação do confronto

Com o resultado, o Benfica assume a vice-liderança do Campeonato Português, com 17 pontos conquistados. Enquanto o Gil Vicente permanece em quarto lugar, com 13 pontos. 

? Resumo do jogo 

?BENFICA 2 X 1 GIL VICENTE?

? Competição: 7ª rodada do Campeonato Português

?? Local: Estádio da Luz, em Lisboa

? Data: 26 de setembro de 2025 (sexta-feira)

? Horário: 16h15 (de Brasília)

Gols

  • ? Luís Esteves, aos 11? do 1°T (Gil Vicente)

  • ? Vangelis Pavlidis, aos 17? do 1°T (Benfica)

  • ? Vangelis Pavlidis, aos 25? do 1°T (Benfica)

Como foi o jogo 

O Gil Vicente abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com Luís Esteves cobrando falta na entrada da área no canto do goleiro Anatoliy Trubin.

Seis minutos depois, aos 17, Pavlidis deixou tudo igual para o Benfica após aproveitar bola mal afastada da defesa dentro da área. Ainda no primeiro tempo, aos 25 minutos, o Benfica virou o jogo com Pavlidis cobrando pênalti.

Na etapa complementar, o Gil Vicente até chegou a balançar as redes aos 4 minutos, mas Pablo estava em posição de impedimento ao receber a bola para finalizar. Portanto, o jogo terminou com triunfo do Benfica, que jogando diante do seu torcedor, conseguiu se recuperar na partida e sair vitorioso.

Próximos jogos

Benfica

  • Chelsea x Benfica (2ª rodada da Liga dos Campeões)

  • Data e horário: 30/09/2025 (terça-feira) às 16h

  • Local: Stamford Bridge, em Londres

Gil Vicente

  • Gil Vicente x Estrela Amadora (8ª rodada do Campeonato Português)

  • Data e horário: 04/10/2025 (sábado) às 11h30

  • Local: Estádio Cidade de Barcelos, em Barcelos 

