Crystal Palace x Liverpool: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

26/09/2025 20h00

O Liverpool volta a campo pela 6ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado. Os Reds visitam o Crystal Palace, às 11h (de Brasília), em Londres.

Onde assistir Crystal Palace x Liverpool ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo do Disney+.

Posições na tabela

Crystal Palace - 9 pontos em 5 jogos - 5º lugar

Liverpool - 15 pontos em 5 jogos - 1º lugar

Prováveis escalações 

Provável escalação do Crystal Palace

Henderson; Guéhi, Lacroix e Richards; Tyrick Richards, Hughes, Wharton e Muñoz; Sarr, Kamada e Mateta.

Técnico: Oliver Gasner

Provável escalação do Liverpool

Alisson; Kerkez, Van Dijk, Konaté e Frimpong; Gravenberch, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Isak.

Técnico: Arne Slot

Arbitragem

Chris Kavanagh será o árbitro do confronto.

