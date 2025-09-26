Crystal Palace x Liverpool: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês
O Liverpool volta a campo pela 6ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado. Os Reds visitam o Crystal Palace, às 11h (de Brasília), em Londres.
Onde assistir Crystal Palace x Liverpool ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo do Disney+.
Posições na tabela
Crystal Palace - 9 pontos em 5 jogos - 5º lugar
Liverpool - 15 pontos em 5 jogos - 1º lugar
Prováveis escalações
Provável escalação do Crystal Palace
Henderson; Guéhi, Lacroix e Richards; Tyrick Richards, Hughes, Wharton e Muñoz; Sarr, Kamada e Mateta.
Técnico: Oliver Gasner
Provável escalação do Liverpool
Alisson; Kerkez, Van Dijk, Konaté e Frimpong; Gravenberch, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Isak.
Técnico: Arne Slot
Arbitragem
Chris Kavanagh será o árbitro do confronto.