Cruzeiro apresenta uniforme 3 para sequência da temporada

26/09/2025 10h27

O Cruzeiro lançou seu uniforme 3 para a temporada 2025, inspirado no Rio São Francisco, símbolo histórico e cultural de Minas Gerais. A novidade foi feita em parceria com a Adidas, fornecedor do clube mineiro.

Detalhes da camisa

Predominantemente azul, a camisa traz grafismos que remetem ao movimento das águas, detalhes dourados representando o pôr do sol no rio e é acompanhada por calção e meias azuis.

A campanha de divulgação contou com a participação de jogadores do elenco masculino - Lucas Villalba, Kaiki Bruno, Lucas Silva e Christian - e feminino - Byanca Brasil, Vitória Calhau e Leticia Ferreira.

Preço do uniforme 3 do Cruzeiro

O modelo já está disponível nas lojas oficiais e online, com preços de R$ 399,99 (adulto) e R$ 349,99 (infantil).

