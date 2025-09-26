Corinthians renova contrato e amplia multa de filho de ex-jogador; veja valores

O Corinthians assinou, nesta semana, um novo contrato com Cristian Junior, filho do ex-volante Cristian. Um dos destaques da equipe sub-17, o garoto recebeu uma valorização salarial e, consequentemente, viu a multa rescisória aumentar.

O tempo de contrato foi mantido, até 2028. Contudo, a multa para o mercado nacional saltou de R$ 6 milhões para R$ 20 milhões. Já para transferências internacionais, houve um acréscimo de 30 milhões de euros - a quantia foi de 20 milhões de euros para 50 milhões de euros (R$ 312 milhões na cotação atual).

Em suas redes sociais, o atleta de 17 anos celebrou o novo vínculo. "Renovado! Obrigado, Jesus", publicou o jovem da base.

Números de Cristian Junior

Promessa, Cristian tem bons números na atual temporada. Pelo time sub-17 do Corinthians, foram 17 gols em 31 jogos disputados, além de oito assistências.

Formado pelo clube, Cristian Junior iniciou a sua trajetória no futsal e passou por todas as categorias até chegar ao sub-17. No campo, assim como o pai, ele começou como volante, mas atualmente tem sido utilizado como meia-atacante.

Interesse do exterior

Recentemente, o garoto chegou inclusive a atrair interesse de um time da Bélgica. As conversas, contudo, não avançaram.

O Filho do Terrão vive seu último ano pela equipe sub-17 e vive a expectativa de integrar o sub-20 no próximo ano. O jovem já até participou de treinos como elenco principal do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava.