Topo

Esporte

Corinthians renova contrato e amplia multa de filho de ex-jogador; veja valores

26/09/2025 07h00

O Corinthians assinou, nesta semana, um novo contrato com Cristian Junior, filho do ex-volante Cristian. Um dos destaques da equipe sub-17, o garoto recebeu uma valorização salarial e, consequentemente, viu a multa rescisória aumentar.

O tempo de contrato foi mantido, até 2028. Contudo, a multa para o mercado nacional saltou de R$ 6 milhões para R$ 20 milhões. Já para transferências internacionais, houve um acréscimo de 30 milhões de euros - a quantia foi de 20 milhões de euros para 50 milhões de euros (R$ 312 milhões na cotação atual).

Em suas redes sociais, o atleta de 17 anos celebrou o novo vínculo. "Renovado! Obrigado, Jesus", publicou o  jovem da base.

A renovação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão e confirmado pela Gazeta Esportiva.

Números de Cristian Junior

Promessa, Cristian tem bons números na atual temporada. Pelo time sub-17 do Corinthians, foram 17 gols em 31 jogos disputados, além de oito assistências.

Corinthians

Formado pelo clube, Cristian Junior iniciou a sua trajetória no futsal e passou por todas as categorias até chegar ao sub-17. No campo, assim como o pai, ele começou como volante, mas atualmente tem sido utilizado como meia-atacante.

Interesse do exterior

Recentemente, o garoto chegou inclusive a atrair interesse de um time da Bélgica. As conversas, contudo, não avançaram.

O Filho do Terrão vive seu último ano pela equipe sub-17 e vive a expectativa de integrar o sub-20 no próximo ano. O jovem já até participou de treinos como elenco principal do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Campeão em 1997, Iser Bem exalta São Silvestre e quer levar filho para correr 100ª edição

Corinthians renova contrato e amplia multa de filho de ex-jogador; veja valores

Vitória do Santos contra o São Paulo foi a apenas a 2ª sem Neymar desde sua chegada

Ex-campeão do UFC aposta em vitória de Poatan contra Ankalaev: "Reconectou com a selvageria"

Weverton busca tetra com o Palmeiras e alcança marca de 100 jogos na Libertadores

Com Vojvoda, Santos vive melhor fase defensiva desde reta final do Paulistão

Há mais de um mês afastado no Corinthians, atacante tem futuro indefinido

Decisivo na Libertadores, Flaco López fica perto de igualar ano mais goleador pelo Palmeiras

Ankalaev acusa Alex Poatan de mentir sobre encontro no PI: "Não o respeito mais"

Caio Bonfim e Viviane Lyra revelam maiores desafios da marcha atlética

Bloqueio do Flamengo impactará até R$ 230 milhões da TV; Libra vê asfixia