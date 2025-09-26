Mercados fecham, mas Corinthians ainda espera negociar dupla encostada

Mesmo com os principais mercados fechados, o Corinthians ainda mira negociar o goleiro Matheus Donelli e o atacante Héctor Hernández.

Dupla encostada

O Corinthians esperou ofertas, mas não houve grande interesse pela dupla nos últimos meses. Mesmo com a baixa procura, o UOL apurou que a diretoria ainda alimenta esperanças de que conseguirá negociar Donelli e Héctor, que não estão nos planos da comissão técnica.

O mercado mais atrativo no momento é o dos Emirados Árabes Unidos, que tem janela aberta até 1° de outubro. A Arábia Saudita ainda era uma opção até esta semana, mas a janela foi fechada. No mais, aparecem disponíveis países africanos e outros de menor expressão na América Central.

Héctor Hernández foi afastado e vem treinado separado do elenco desde 19 de agosto. O espanhol, que foi contratado no ano passado, tem 19 jogos disputados em 2025 e marcou dois gols. O contrato com o Corinthians vai até dezembro de 2026.

Não houve justificativa nenhuma. Mas no momento certo, que eu creio que vai chegar, falarei e darei explicações de tudo o que aconteceu e pronto.

Héctor Hernández, ao jornal Marca

Héctor atua em uma função que está "lotada" no elenco. Centroavante, ele concorre diretamente com Memphis Depay, Yuri Alberto e Gui Negão.

Já Donelli é cria do Corinthians e não é relacionado para nenhuma partida desde junho. Antes reserva imediato de Hugo Souza, ele perdeu lugar para Felipe Longo, mas segue treinando com o restante do elenco, diferentemente de Héctor Hernández.

O goleiro disputou 11 jogos pelo Corinthians neste ano, sendo sete deles entre o final de março e o começo de abril. Àquela altura, Hugo Souza se recuperava de uma lesão muscular.

O contrato de Donelli com o Corinthians vai até o final de 2028. O clube anunciou a renovação do vínculo com o camisa 32 no meio do ano passado, quando ele virou titular após as saídas de Cássio e Carlos Miguel — Hugo Souza tomou a vaga assim que foi contratado.