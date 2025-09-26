Topo

Esporte

Mercados fecham, mas Corinthians ainda espera negociar dupla encostada

Matheus Donelli, goleiro do Corinthians, durante jogo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro - Ettore Chiereguini/AGIF
Matheus Donelli, goleiro do Corinthians, durante jogo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 05h30

Mesmo com os principais mercados fechados, o Corinthians ainda mira negociar o goleiro Matheus Donelli e o atacante Héctor Hernández.

Dupla encostada

O Corinthians esperou ofertas, mas não houve grande interesse pela dupla nos últimos meses. Mesmo com a baixa procura, o UOL apurou que a diretoria ainda alimenta esperanças de que conseguirá negociar Donelli e Héctor, que não estão nos planos da comissão técnica.

O mercado mais atrativo no momento é o dos Emirados Árabes Unidos, que tem janela aberta até 1° de outubro. A Arábia Saudita ainda era uma opção até esta semana, mas a janela foi fechada. No mais, aparecem disponíveis países africanos e outros de menor expressão na América Central.

Relacionadas

Corinthians tem reunião com Caixa e quer taxa de juros da Arena pela metade

Corinthians encaminha acordo com Memphis para pagamento de dívida

Corinthians barra convocação de reserva de Hugo para a Copa do Mundo Sub-20

Héctor Hernández foi afastado e vem treinado separado do elenco desde 19 de agosto. O espanhol, que foi contratado no ano passado, tem 19 jogos disputados em 2025 e marcou dois gols. O contrato com o Corinthians vai até dezembro de 2026.

Não houve justificativa nenhuma. Mas no momento certo, que eu creio que vai chegar, falarei e darei explicações de tudo o que aconteceu e pronto.
Héctor Hernández, ao jornal Marca

Héctor atua em uma função que está "lotada" no elenco. Centroavante, ele concorre diretamente com Memphis Depay, Yuri Alberto e Gui Negão.

Já Donelli é cria do Corinthians e não é relacionado para nenhuma partida desde junho. Antes reserva imediato de Hugo Souza, ele perdeu lugar para Felipe Longo, mas segue treinando com o restante do elenco, diferentemente de Héctor Hernández.

O goleiro disputou 11 jogos pelo Corinthians neste ano, sendo sete deles entre o final de março e o começo de abril. Àquela altura, Hugo Souza se recuperava de uma lesão muscular.

O contrato de Donelli com o Corinthians vai até o final de 2028. O clube anunciou a renovação do vínculo com o camisa 32 no meio do ano passado, quando ele virou titular após as saídas de Cássio e Carlos Miguel — Hugo Souza tomou a vaga assim que foi contratado.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Com Vojvoda, Santos vive melhor fase defensiva desde reta final do Paulistão

Há mais de um mês afastado no Corinthians, atacante tem futuro indefinido

Decisivo na Libertadores, Flaco López fica perto de igualar ano mais goleador pelo Palmeiras

Ankalaev acusa Alex Poatan de mentir sobre encontro no PI: "Não o respeito mais"

Bloqueio do Flamengo impactará até R$ 230 milhões da TV; Libra vê asfixia

Rossi justifica fama de pegador de pênaltis que o trouxe ao Flamengo

Jogos da Juventude: goleira do Brasil surpreende dupla com ligação de vídeo

Flaco López: 'Tive muitas chances de sair do Palmeiras e teria sido ruim'

São Paulo vê time e torcida desacreditados em noite amarga no Morumbis

Mercados fecham, mas Corinthians ainda espera negociar dupla encostada

Evangelista ganha confiança de Abel e surge como novo líder no Palmeiras