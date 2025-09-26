Corinthians faz treino tático e deve ter desfalque de Memphis contra o Flamengo

O Corinthians realizou, na manhã desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o penúltimo treino antes da partida contra o Flamengo, pelo 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Memphis Depay mais uma vez não apareceu no gramado e deve desfalcar a equipe.

O holandês se recupera de um edema no músculo posterior da coxa direita. Ele ainda não está descartado, mas a poucos dias do jogo, é pouco provável que ele seja relacionado. A comissão técnica de Dorival Júnior trata a situação com cautela para não agravar as dores.

Como foi o treino?

O elenco abriu o dia com um vídeo de instruções táticas na Sala de Preleção Flexform. Em seguida, Dorival aplicou um exercício tático coletivo. Os jogadores ainda aprimoraram jogadas de bola parada e simularam situações de jogo.

O Timão finaliza a preparação para enfrentar o Rubro-Negro neste sábado, no período da tarde.

Cobrança no CT

O treinamento do Corinthians também foi marcado por cobrança. Torcedores das organizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12 e Pavilhão 9 se dirigiram ao CT alvinegro para conversar com o grupo de jogadores.

Os uniformizados ficaram revoltados com o comportamento da equipe na derrota de 1 a 0 para o lanterna Sport, no último domingo, na Ilha do Retiro.

Retornos e desfalques

O Corinthians tem um reforço garantido para domingo: o atacante Gui Negão, que cumpriu suspensão em Recife. Dorival ainda vive a expectativa de contar com mais novidades.

O volante Charles, em transição física, também pode voltar a ser relacionado. O jovem meio-campista Luiz Gustavo Bahia, em tratamento de um edema no tornozelo esquerdo, é outro que tem chances de ficar à disposição.

Em contrapartida, André Carrillo, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo, e Rodrigo Garro, com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, seguem entregues ao departamento médico e desfalcam o Timão.

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

(25ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Situação na tabela