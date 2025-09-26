Conmebol divulga áudios do VAR em lances capitais de São Paulo x LDU

A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira, os áudios do VAR de lances do duelo entre São Paulo e LDU, no Morumbis. O jogo, válido pela volta das quartas de final da Libertadores, terminou com vitória e classificação dos equatorianos.

Foram divulgadas duas análises de lances durante a partida, quando o São Paulo já perdia por 1 a 0. O primeiro deles ocorreu aos dois minutos do segundo tempo, quando Luciano recebeu passe de Enzo Díaz e marcou, mas ficou impedido após desvio de Dinenno. Depois, aos 15, foi o gol de Pablo Maia, que ocorreu após choque entre Luciano e o goleiro da LDU, lance também anulado em campo.

Primeiro lance

Com apenas 45 minutos para buscar o resultado, o São Paulo começou a etapa complementar pressionando. Aos dois minutos, Enzo Díaz cruzou da entrada da área, Dinenno dominou e a bola sobrou para Luciano, que bateu forte e marcou. Porém, ainda em campo, o gol foi anulado pelo assistente Lubin Torrealba.

Juan Soto, responsável pelo VAR na partida, teve uma reação imediata no começo do lance, antes de Luciano marcar. "Possível impedimento", ele comunicou a Alexis Herrera, árbitro da partida.

Alexis Herrera concordou com o VAR e comunicou que havia visto um "toque", se referindo ao domínio de Dinenno.

Em menos de 40 segundos de análise, a equipe do árbitro de vídeo foi assertiva no lance. "Tem um toque do 19 (Dinenno). Está claramente impedido. Não precisa nem traçar a linha. Confirmo a decisão. Impedimento confirmado", disse Juan Soto.

Segundo lance

Aos 15 minutos, o Tricolor Paulista continuava pressionando e marcou com Pablo Maia, que aproveitou o rebote do choque entre Luciano e Valle, goleiro da LDU. Após a bola entrar no gol, o árbitro Alexis Herrera apitou a falta e, assim, o lance também foi checado pelo VAR.

Juan Soto: Quando você apitou? Antes ou depois do gol? Não consigo encontrar o ângulo (da imagem).

Quando você apitou? Antes ou depois do gol? Não consigo encontrar o ângulo (da imagem). Alexis Herrera: Depois do gol, pois teve delay (atraso) no lance.

Depois do gol, pois teve (atraso) no lance. Após uma análise de mais de dois minutos , Juan Soto seguiu a decisão do árbitro .

, Juan Soto . Alexis Herrera: O goleiro ficou sem condições por conta do choque imprudente do atacante.

O goleiro ficou sem condições por conta do choque imprudente do atacante. Juan Soto: De fato é imprudente. É um choque em uma ação de jogo. Checagem completa, podem jogar.

Com os dois gols anulados, o São Paulo não conseguiu marcar novamente e viu a LDU manter a vantagem e confirmar a vaga na semifinal da Libertadores.

Fase do São Paulo

Com a eliminação na Copa Libertadores, além de já ter deixado a Copa do Brasil, a única competição restante para o São Paulo na temporada é o Campeonato Brasileiro.

O Tricolor volta a campo pela competição apenas na segunda-feira (29), às 20h (de Brasília), no Ceará, pelo Morumbis. O São Paulo é o sétimo colocado do Brasileirão, com 35 pontos após 24 jogos.