Conmebol abre processo contra Bruno Henrique por gesto obsceno em classificação do Flamengo

26/09/2025 21h06

A Conmebol decidiu abrir um processo disciplinar contra Bruno Henrique após o episódio ocorrido na última quinta-feira (25), em La Plata. Durante a comemoração da classificação do Flamengo à semifinal da Libertadores, o atacante fez um gesto obsceno em direção aos torcedores do Estudiantes, que arremessavam objetos no gramado do estádio Jorge Luis Hirschi.

De acordo com a Unidade Disciplinar da entidade, o camisa 27 foi enquadrado nos artigos 2b e 2c do Código Disciplinar. O primeiro cita atitudes ofensivas, insultos ou manifestações difamatórias, enquanto o segundo trata de violações de conduta mínima esperada no ambiente esportivo.

A partir disso, a Conmebol indicou que a eventual punição será analisada sob o artigo 6, que prevê a possibilidade de suspensão por número determinado de partidas ou por tempo definido. O jogador e o clube têm até 3 de outubro para enviar defesa.

O Flamengo avançou após perder por 1 a 0 no tempo normal, mas vencer por 4 a 2 nas penalidades, garantindo vaga para enfrentar o Racing na próxima fase. O confronto de ida da semifinal está programado para a semana do dia 22 de outubro, no Maracanã, enquanto a volta acontece na semana seguinte, no estádio El Cilindro, em Avellaneda.

