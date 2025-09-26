Confiança ou cavada? Ilia Topuria propõe aposta ousada sobre o UFC na Casa Branca

Ilia Topuria, atual campeão dos leves (70 kg) do UFC e líder do ranking peso-por-peso da organização, agitou as redes sociais nesta quinta-feira (25) ao insinuar que será o protagonista do evento histórico programado pela liga para acontecer no jardim da Casa Branca. Em uma publicação no X (antigo Twitter), o georgiano naturalizado espanhol provocou seus seguidores e chamou a atenção.

A mensagem, curta e direta, faz referência ao card que o Ultimate está organizando para acontecer em junho de 2026 no jardim da residência oficial do presidente dos Estados Unidos, em Washington, D.C. Embora a liga ainda não tenha confirmado oficialmente nenhum nome para o evento, o de 'El Matador' foi pouco mencionado até o momento (clique aqui ou veja abaixo).

"Quem quer apostar comigo que sou o evento principal na Casa Branca?", escreveu o lutador.

Aos 28 anos, Topuria conquistou o cinturão dos leves em 2025 ao nocautear o brasileiro Charles 'do Bronx', após o então campeão Islam Makhachev abrir mão do título para subir de divisão. Antes disso, já havia reinado na categoria dos penas, acumulando um cartel invicto (17-0) e atuações dominantes que o colocaram entre os principais nomes da nova geração do MMA.

Mais cotado

Até agora, o principal cotado para integrar e, talvez, liderar o card é Conor McGregor, segundo declarações do próprio irlandês e do presidente do UFC, Dana White. 'Notorious' deve enfrentar Michael Chandler em confronto amplamente aguardado pelos fãs. Vale lembrar que o evento também celebrará os 250 anos da Independência dos Estados Unidos, o que aumenta ainda mais sua relevância histórica.

Who wants to bet with me that I'm the main event at the White House?

- Ilia Topuria (@Topuriailia) September 25, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok