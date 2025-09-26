Com Vojvoda, Santos vive melhor fase defensiva desde reta final do Paulistão

Vojvoda ainda está invicto sob o comando do Santos. Desde que chegou, o Peixe disputou três partidas - todas pelo Brasileirão -, com dois empates (Fluminense e Atlético-MG) e, mais recentemente, um triunfo sobre o São Paulo. O Alvinegro Praiano não só parece ter reencontrado um equilíbrio e o caminho das vitórias, mas também aprimorado seu sistema defensivo, que vive a melhor fase desde a reta final do Campeonato Paulista.

Nestes três jogos citados, o Santos sofreu apenas um gol, quando visitou o Atlético-MG e empatou em 1 a 1, na Arena MRV, pela 23ª rodada do torneio nacional. Vale destacar que por mais de 40 minutos o Peixão jogou com um jogador a menos, após a expulsão de Zé Ivaldo, aos 10 minutos da etapa final.

Contra o Fluminense, o Peixe, na Vila Belmiro, empatou sem gols (0 a 0), e, diante do São Paulo, o time comandado por Vojvoda venceu por 1 a 0, com gol de Guilherme, também na Baixada Santista.

A título de comparação, no mesmo período do primeiro turno, o Santos sofreu três gols: dois contra o São Paulo e um contra o Fluminense. Naquela ocasião, o Alvinegro Praiano enfrentou o Tricolor carioca, o rival paulista e o Atlético-MG sob o comando de três treinadores diferentes: Pedro Caixinha, César Sampaio e Cléber Xavier, respectivamente.

Melhor fase defensiva desde o Paulistão

Desde o Campeonato Paulista, quando foi eliminado pelo Corinthians na semifinal, o Santos não vivia uma sequência de apenas um gol sofrido em três partidas. Tanto Pedro Caixinha quanto Cléber Xavier enfrentaram dificuldades para conferir solidez defensiva ao time da Baixada.

Naquele período, o Peixão vinha de uma série de vitórias sobre Noroeste (3 a 0), Inter de Limeira (3 a 0) e Red Bull Bragantino (2 a 0). Antes, havia derrotado a Inter de Limeira por 3 a 1. A boa fase foi interrompida com a derrota por 2 a 0 para o Corinthians, que eliminou a equipe de Neymar e companhia do Estadual.

Próximo jogo do Santos

Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Situação na tabela

Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos pulou para 15ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.