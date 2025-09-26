Topo

Esporte

Com gol de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence Al-Ittihad pelo Campeonato Saudita

26/09/2025 17h17

O Al-Nassr derrotou o Al-Ittihad por 2 a 0 nesta sexta-feira, no Alinma Stadium, pela 4ª rodada do Campeonato Saudita. Sadio Mané e Cristiano Ronaldo marcaram os gols da vitória.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Al-Nassr chega aos 12 pontos e segue como líder invicto do Campeonato Saudita. O Al-Ittihad, por sua vez, ocupa a 2º posição da tabela, com nove tentos.

? Resumo do jogo

?? AL-ITTIHAD 0 X 2 AL-NASSR ??

? Competição: Campeonato Saudita

?? Local: Alinma Stadium

? Data: 26 de agosto de 2025 (sexta-feira)

? Horário: 15h00 (de Brasília)

Gols

? Sadio Mané, aos 9? do 1ºT (Al-Nassr)

? Cristiano Ronaldo, aos 35? do 1ºT (Al-Nassr)

Como foi o jogo?

Logo aos nove minutos do primeiro tempo, Sadio Mané abriu o placar para o Al-Nassr após cruzamento de Kingsley Coman. Livre de marcação, o senegalês bateu de primeira com a canhota para balançar as redes.

Aos 35 minutos, Cristiano Ronaldo ampliou a vantagem. Após uma tentativa bloqueada pela defesa, a bola sobrou para Mané, que cruzou novamente para a área. Bem posicionado, o português se infiltrou e marcou de cabeça, anotando o seu 946º gol da carreira. O Al-Ittihad teve chances de marcar com Benzema, mas, além de ter seu lance defendido por Bento, o camisa nove estava impedido.

Próximos jogos

Al-Nassr

? Al-Zawraa x Al-Nassr (Segunda Divisão da Liga dos Campeões Asiática)

? Data e horário: 01/10 (quarta-feira) às 15h15 (de Brasília)

? Local: Al Zawraa Stadium

Al-Ittihad

? Al-Ittihad x Shabab Al-Ahli (Primeira Divisão da Liga dos Campeões Asiática)

? Data e horário: 30/09 (terça-feira) às 15h15

? Local: Alinma Stadium

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Promessa da ginástica de 19 anos morre após grave acidente em treino

Com gol de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence Al-Ittihad pelo Campeonato Saudita

Palmeiras volta a vencer o Referência e vai às quartas do Paulista sub-20

Sob olhares de Vojvoda, Santos elimina Corinthians e vai às quartas do Paulista sub-20

Nadadora pernambucana conquista quatro medalhas nos Jogos da Juventude

Rebeca Andrade presenteia treinador com carro de luxo de R$ 220 mil; veja

Neto, goleiro do Botafogo, promete dedicação na recuperação de lesão

Brahimi festeja chance de jogar com Neymar e dá recado à torcida do Santos: 'Gosto do drible'

Corinthians vai a R$ 120 mi em condenações na Fifa em meio a transfer ban; o que pode ocorrer?

Hamilton vende coleção de carros avaliada em R$ 93 milhões e explica motivo

Bola de Ouro: Raphinha não chegou à metade de pontuação de Dembélé