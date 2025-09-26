Com gol de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence Al-Ittihad pelo Campeonato Saudita
O Al-Nassr derrotou o Al-Ittihad por 2 a 0 nesta sexta-feira, no Alinma Stadium, pela 4ª rodada do Campeonato Saudita. Sadio Mané e Cristiano Ronaldo marcaram os gols da vitória.
Situação da Tabela
Com o resultado, o Al-Nassr chega aos 12 pontos e segue como líder invicto do Campeonato Saudita. O Al-Ittihad, por sua vez, ocupa a 2º posição da tabela, com nove tentos.
? Resumo do jogo
?? AL-ITTIHAD 0 X 2 AL-NASSR ??
? Competição: Campeonato Saudita
?? Local: Alinma Stadium
? Data: 26 de agosto de 2025 (sexta-feira)
? Horário: 15h00 (de Brasília)
Gols
? Sadio Mané, aos 9? do 1ºT (Al-Nassr)
? Cristiano Ronaldo, aos 35? do 1ºT (Al-Nassr)
Como foi o jogo?
Logo aos nove minutos do primeiro tempo, Sadio Mané abriu o placar para o Al-Nassr após cruzamento de Kingsley Coman. Livre de marcação, o senegalês bateu de primeira com a canhota para balançar as redes.
Aos 35 minutos, Cristiano Ronaldo ampliou a vantagem. Após uma tentativa bloqueada pela defesa, a bola sobrou para Mané, que cruzou novamente para a área. Bem posicionado, o português se infiltrou e marcou de cabeça, anotando o seu 946º gol da carreira. O Al-Ittihad teve chances de marcar com Benzema, mas, além de ter seu lance defendido por Bento, o camisa nove estava impedido.
Próximos jogos
Al-Nassr
? Al-Zawraa x Al-Nassr (Segunda Divisão da Liga dos Campeões Asiática)
? Data e horário: 01/10 (quarta-feira) às 15h15 (de Brasília)
? Local: Al Zawraa Stadium
Al-Ittihad
? Al-Ittihad x Shabab Al-Ahli (Primeira Divisão da Liga dos Campeões Asiática)
? Data e horário: 30/09 (terça-feira) às 15h15
? Local: Alinma Stadium