Mauro Cezar: Flamengo teve atuação abaixo, mas classificação é indiscutível

O Flamengo mereceu avançar às semifinais da Libertadores apesar de ter jogado mal o segundo confronto contra o Estudiantes, avalia Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, do Canal UOL.

O colunista apontou que o Rubro-Negro foi pouco competitivo e decepcionou em La Plata, mas fez por merecer a vaga no jogo do Maracanã, quando foi "operado sem anestesia" pela arbitragem.

Eu acho que são duas análises. Uma é do jogo -- o jogo do Flamengo foi ruim. O time não competiu como tem que competir. A atuação foi abaixo. O time parecia, às vezes, estar jogando o Campeonato Carioca contra um pequeno.Então, a atuação foi muito ruim, mas a classificação é indiscutível, gente

Mauro Cezar Pereira

O Flamengo jogou muito mais no Maracanã e foi operado sem anestesia, numa atuação terrível da arbitragem. O que era pra ser um pênalti com a chance de ser 3x0, virou um 2x1 com a expulsão injusta de um jogador que não fez falta nenhuma. Ele tomou a falta. Então, tem um contexto da classificação, para mim, indiscutível.

Mauro Cezar Pereira

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.