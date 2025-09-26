Topo

Esporte

Chelsea x Brighton: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

26/09/2025 20h00

O Chelsea terá pela frente o Brighton, neste sábado, pela 6ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo será às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres.

Onde assistir Chelsea x Brighton ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Posições na tabela

Chelsea - 8 pontos em 5 jogos - 6º lugar

Brighton - 5 pontos em 5 jogos - 14º lugar

Prováveis escalações

Provável escalação do Chelsea

Jorgensen; James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Cole Palmer; Estêvão, Pedro Neto e João Pedro

Técnico: Enzo Maresca

Provável escalação do Brighton

Steele; Kadioglu, Coppola, Boscagli e Veltman; Baleba, Milner e Gómez; Welbeck, Watson e Tzimas

Técnico: Fabian Hurzeler

Arbitragem

  • Árbitro: Simon Hooper

  • Assistentes: Adrian Holmes e Simon Long

  • VAR: Darren England

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Futsal: Umbro lança chuteira com foco em estabilidade e usa ala da seleção

Vida nova! Luana Dread celebra estreia em nova categoria no UFC Austrália

Crystal Palace x Liverpool: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Chelsea x Brighton: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Athletico-PR x Operário pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Manchester City x Burnley: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Juventude x Internacional: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Atlético-MG x Mirassol: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Vasco x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Fortaleza x Sport Recife: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Ferroviária x São Paulo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paulista sub-17