Chelsea x Brighton: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês
O Chelsea terá pela frente o Brighton, neste sábado, pela 6ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo será às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres.
Onde assistir Chelsea x Brighton ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.
Posições na tabela
Chelsea - 8 pontos em 5 jogos - 6º lugar
Brighton - 5 pontos em 5 jogos - 14º lugar
Prováveis escalações
Provável escalação do Chelsea
Jorgensen; James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Cole Palmer; Estêvão, Pedro Neto e João Pedro
Técnico: Enzo Maresca
Provável escalação do Brighton
Steele; Kadioglu, Coppola, Boscagli e Veltman; Baleba, Milner e Gómez; Welbeck, Watson e Tzimas
Técnico: Fabian Hurzeler
Arbitragem
- Árbitro: Simon Hooper
- Assistentes: Adrian Holmes e Simon Long
- VAR: Darren England