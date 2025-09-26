Chelsea x Brighton: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

O Chelsea terá pela frente o Brighton, neste sábado, pela 6ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo será às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres.

Onde assistir Chelsea x Brighton ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Posições na tabela

Chelsea - 8 pontos em 5 jogos - 6º lugar

Brighton - 5 pontos em 5 jogos - 14º lugar

Prováveis escalações

Provável escalação do Chelsea

Jorgensen; James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Cole Palmer; Estêvão, Pedro Neto e João Pedro



Técnico: Enzo Maresca

Provável escalação do Brighton

Steele; Kadioglu, Coppola, Boscagli e Veltman; Baleba, Milner e Gómez; Welbeck, Watson e Tzimas



Técnico: Fabian Hurzeler

Arbitragem