Chelsea confirma lesão na virilha do meia Cole Palmer

26/09/2025 08h47

Nesta sexta-feira, o Chelsea confirmou a lesão de Cole Palmer. Após a realização de exames, o meia-atacante de 23 anos foi diagnosticado com um "problema na virilha" e deve desfalcar o time nas próximas semanas.

Na derrota por 2 a 1 diante do Manchester United no último sábado, Cole Palmer foi obrigado a sair de campo aos 20 minutos do primeiro tempo. O meia foi poupado nesta terça-feira, quando o Chelsea bateu o Lincoln City pela Copa da Liga Inglesa.

A lesão foi confirmada pelo técnico Enzo Maresca, em coletiva de imprensa. O comandante do Chelsea ainda falou que Palmer ficará indisponível por duas ou três semanas.

"Decidi por proteger o Cole (Palmer) um pouco, para sua lesão não ficar pior. Ele vai descansar pelas próximas duas ou três semanas, provavelmente até o final da Data Fifa. Assim, ele pode descansar e ficar 100%", disse o técnico.

Quais jogos Palmer perderá?

Palmer estará ausente das próximas três partidas do Chelsea. Duas pelo Campeonato Inglês, incluindo o clássico contra o Liverpool. O meia também perderá o jogo contra o Benfica, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

  • Chelsea x Brighton | Premier League (sexta rodada)

    Data e horário: 27 de setembro, às 11h00 (de Brasília)

    Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra).

  • Chelsea x Benfica | Champions League (segunda rodada)

    Data e horário: 30 de setembro, às 16h00 (de Brasília)

    Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra).

  • Chelsea x Liverpool | Premier League (sétima rodada)

    Data e horário: 4 de outubro, às 13h30 (de Brasília)

    Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra).

