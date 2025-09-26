Chelsea confirma lesão na virilha do meia Cole Palmer
Nesta sexta-feira, o Chelsea confirmou a lesão de Cole Palmer. Após a realização de exames, o meia-atacante de 23 anos foi diagnosticado com um "problema na virilha" e deve desfalcar o time nas próximas semanas.
Na derrota por 2 a 1 diante do Manchester United no último sábado, Cole Palmer foi obrigado a sair de campo aos 20 minutos do primeiro tempo. O meia foi poupado nesta terça-feira, quando o Chelsea bateu o Lincoln City pela Copa da Liga Inglesa.
"Decidi por proteger o Cole (Palmer) um pouco, para sua lesão não ficar pior. Ele vai descansar pelas próximas duas ou três semanas, provavelmente até o final da Data Fifa. Assim, ele pode descansar e ficar 100%", disse o técnico.
Quais jogos Palmer perderá?
Palmer estará ausente das próximas três partidas do Chelsea. Duas pelo Campeonato Inglês, incluindo o clássico contra o Liverpool. O meia também perderá o jogo contra o Benfica, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.
- Chelsea x Brighton | Premier League (sexta rodada)
Data e horário: 27 de setembro, às 11h00 (de Brasília)
Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra).
- Chelsea x Benfica | Champions League (segunda rodada)
Data e horário: 30 de setembro, às 16h00 (de Brasília)
Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra).
- Chelsea x Liverpool | Premier League (sétima rodada)
Data e horário: 4 de outubro, às 13h30 (de Brasília)
Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra).