CBF anuncia realização de amistoso da seleção brasileira feminina contra a Itália em outubro

26/09/2025 12h28

De olho na preparação para a Copa do Mundo feminina de 2027, a CBF anunciou nesta sexta-feira a realização de um amistoso da seleção brasileira contra a Itália. O jogo preparatório está agendado para o dia 28 de outubro e a partida será disputada na cidade de Parma. O duelo diante das italianas se junta ao confronto contra a Inglaterra, no dia 25, em Manchester.

Estes serão os primeiros compromissos da equipe desde a conquista da Copa América, no início de agosto, no Equador. O treinador Arthur Elias anunciará a convocação do Brasil no dia 9 de outubro, no escritório internacional da CBF, em Miami, nos Estados Unidos.

Esses testes vão servir de termômetro para avaliar o desempenho da equipe nacional e são considerados fundamentais para o aprimoramento do esquema tático e também para a evolução da equipe até a realização do Mundial.

"A Itália evoluiu muito e hoje está entre as melhores da Europa. Foi semifinalista da Euro, tem variações no seu sistema tático e jogadoras bastante técnicas e aguerridas. Será um confronto importante na nossa preparação até a Copa de 2027, porque elas têm um estilo de jogo diferente da maioria das seleções europeias", destacou o técnico Arthur Elias.

A última vez que a seleção feminina enfrentou a Itália foi há três anos. Em partida realizada no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, o time nacional derrotou as rivais europeias pelo placar de 1 a 0, com um gol marcado pela jogadora Adriana.

