Topo

Esporte

Cantora do The Voice Chile grava música oficial da Copa do Mundo Sub-20

26/09/2025 11h37

A FIFA, em parceria com a cantora chilena Shirel, lançou a música oficial da Copa do Mundo Sub-20 de 2025, que será disputada no Chile. Intitulada "El alma en la cancha (a alma no campo)", a canção já está disponível nas plataformas digitais e busca transmitir toda a emoção e energia da competição, que acontece entre 27 de setembro e 19 de outubro.

União entre música e futebol

Produzida por Taffy Dönicke, a música mistura ritmo contagiante, influências latinas e uma letra inspiradora, que promete embalar jogadores e torcedores nos estádios chilenos. Shirel, considerada uma das vozes mais promissoras da nova cena pop, ressaltou que o tema fala de união e paixão, reforçando o espírito festivo do torneio.

Shirel em ascensão

A artista ganhou notoriedade após participar do The Voice Chile em 2016 e vem consolidando sua carreira com sucessos como Faroles, Romper platos e RARA. Além disso, já se apresentou em palcos de destaque, como o Lollapalooza Chile. Agora, Shirel conecta música e futebol em um dos maiores eventos esportivos do mundo, levando a identidade chilena ao cenário internacional.

Torneio revelador de talentos

A Copa do Mundo Sub-20 da FIFA é reconhecida como palco de revelações, tendo visto nascer estrelas como Maradona, Luís Figo, Lionel Messi e Erling Haaland. Em 2025, 24 seleções disputarão o título, entre elas Argentina (seis vezes campeã), Brasil, França e Espanha.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Liverpool paga contrato de R$100 mi de Diogo Jota à família, revela Slot

CBF anuncia realização de amistoso da seleção brasileira feminina contra a Itália em outubro

Tricampeão, Marílson dos Santos celebra 100 anos da São Silvestre: "Maior prova do Brasil"

Trump ameaça excluir sedes 'de extrema esquerda' da Copa do Mundo de 2026

Filipe Luís tira lições de perrengues do Flamengo contra argentinos

São Paulo perde 'mística do Morumbi' em mata-mata da Libertadores com só uma vitória desde 2019

Luis Zubeldía desembarca no Rio para assumir o Fluminense

Confiança ou cavada? Ilia Topuria propõe aposta ousada sobre o UFC na Casa Branca

Wanderlei Silva surge 20 kg mais pesado que Popó antes de luta no Spaten Fight Night 2

Ruben Amorim confirma ausência de atacante importante por motivos familiares

Seleção feminina confirma amistoso com a Itália; veja detalhes