Cantora do The Voice Chile grava música oficial da Copa do Mundo Sub-20

A FIFA, em parceria com a cantora chilena Shirel, lançou a música oficial da Copa do Mundo Sub-20 de 2025, que será disputada no Chile. Intitulada "El alma en la cancha (a alma no campo)", a canção já está disponível nas plataformas digitais e busca transmitir toda a emoção e energia da competição, que acontece entre 27 de setembro e 19 de outubro.

União entre música e futebol

Produzida por Taffy Dönicke, a música mistura ritmo contagiante, influências latinas e uma letra inspiradora, que promete embalar jogadores e torcedores nos estádios chilenos. Shirel, considerada uma das vozes mais promissoras da nova cena pop, ressaltou que o tema fala de união e paixão, reforçando o espírito festivo do torneio.

Shirel em ascensão

A artista ganhou notoriedade após participar do The Voice Chile em 2016 e vem consolidando sua carreira com sucessos como Faroles, Romper platos e RARA. Além disso, já se apresentou em palcos de destaque, como o Lollapalooza Chile. Agora, Shirel conecta música e futebol em um dos maiores eventos esportivos do mundo, levando a identidade chilena ao cenário internacional.

Torneio revelador de talentos

A Copa do Mundo Sub-20 da FIFA é reconhecida como palco de revelações, tendo visto nascer estrelas como Maradona, Luís Figo, Lionel Messi e Erling Haaland. Em 2025, 24 seleções disputarão o título, entre elas Argentina (seis vezes campeã), Brasil, França e Espanha.