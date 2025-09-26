Caio Bonfim e Viviane Lyra revelam maiores desafios da marcha atlética

A marcha atlética está em alta no Brasil após Caio Bonfim brilhar no Mundial de Tóquio, no Japão. O medalhista de ouro na prova de 20km participou da COB Expo e revelou os principais desafios da modalidade. Além da luta mental, os atletas tentam escapar das punições dos árbitros.

"A coisa mais difícil da marcha é competir contra você mesmo. Tem o adversário, quilometragem e árbitros. É uma coisa muito complicada. A subjetividade muda. Cada país e cada tipo de árbitro tem uma técnica. É muito complicado", disse Caio.

"Tentamos estar da melhor maneira. Existe um critério, mas a gente não sabe o que passa na cabeça do juíz. Toda essa parte faz a marcha ser tão desafiadora. Tem que estar bem fisicamente para a técnica ser boa. Quanto mais bonito a gente marchar, mais resultado positivo vai dar, ainda mais em uma prova no Brasil. A escola ajuda", completou.

Heptacampeã brasileira e medalhista pan-americana, Viviane Lyra já perdeu uma medalha por conta de punições dos árbitros. Em 2024, o Brasil liderava o Mundial no revezamento, mas a atleta recebeu um cartão vermelho e foi obrigada a parar por dois minutos. Assim, ele fechou a prova em quinto lugar.

"O fator da técnica pesa bastante na parte psicológica. Quando estamos limpos, sem faltas, vamos mais tranquilos. Fico muito feliz de sair do mundial limpa. Não recebi faltas. É um ponto positivo. Quando não mostra as faltas é complicado", começou.

"Me custou uma medalha em um campeonato. Foi um baque muito forte para mim. Ainda mais em um revezamento. Tem toda uma equipe envolvida. É subjetivo. Não tem como comprovar ou não que estava certo. Isso não deixa um pouco refém. Temos que fazer o nosso. Sempre trabalhamos a parte técnica para chegar muito bem", finalizou.

Regras da marcha atlética

Sempre deve haver contato de pelo menos um pé com o chão

A perna que avança deve estar reta desde o primeiro contato até passar sob o corpo.

As punições da marcha atlética