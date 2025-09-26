Busquets, ícone do Barcelona e campeão do mundo com a Espanha, anuncia aposentadoria

O meio-campista Sergio Busquets, ícone do Barcelona e campeão do mundo pela seleção espanhola, anunciou nesta sexta-feira que vai se aposentar ao fim da temporada 2025 da Major League Soccer (MLS). O jogador 37 anos atualmente joga no Inter Miami, time de Lionel Messi nos Estados Unidos.

Busquets foi revelado nas categorias de base do Barcelona e passou 18 anos no clube, fazendo parte da geração de ouro do time espanhol nos anos 2000. Além de Messi, ele jogou ao lado dos espanhóis Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué e Jordi Alba, e outros grandes nomes, como Luis Suárez, Neymar, Henry e Etoo.

"Estes serão meus últimos meses em campo. Estou me aposentando muito feliz, orgulhoso, realizado e, acima de tudo, grato", disse o meia em um vídeo publicado em sua conta do Instagram. "São quase 20 anos curtindo essa história incrível com a qual sempre sonhei. O futebol me proporcionou experiências únicas em lugares maravilhosos, ao lado dos melhores companheiros de viagem."

Considerado um dos melhores de sua geração, o meia conquistou 32 títulos com o Barcelona, incluindo três troféus da Champions League e nove da La Liga (Campeonato Espanhol). Busquets também defendeu a seleção espanhola principal por 13 anos e foi titular nas conquistas da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e da Eurocopa de 2012.

O espanhol se transferiu para o Inter Miami em 2023, seguindo os passos de Alba e Suárez, que se mudaram para os EUA para jogar ao lado de Messi na MLS. Ele é o primeiro do quarteto a decidir pendurar as chuteiras.

O Inter Miami tem ainda mais cinco partidas a disputar na temporada regular antes dos playoffs, marcado para iniciar em 24 de outubro.