Bruno Henrique é alvo de processo da Conmebol por gesto obsceno na classificação do Flamengo

A Unidade Disciplinar da Confederação sul-americana de Futebol (Conmebol) enquadrou o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, nos artigos 2b e 2c do Código Disciplinar da entidade por causa do gesto obsceno feito pelo jogador em direção aos torcedores do Estudiantes, após a classificação do time rubro-negro para as semifinais da Copa Libertadores, quinta-feira, em La Plata.

O primeiro artigo cita atitudes ofensivas, insultos ou manifestações difamatórias, enquanto o segundo trata de violações de conduta mínima esperada no ambiente esportivo. A atitude de Bruno Henrique será analisada no artigo 6, o que poderá acusar uma punição por tempo ou por número de jogos.

O Flamengo por intermédio do seu departamento jurídico tem até o dia 3 de outubro (sexta-feira) para apresentar uma defesa.

No início do mês, Bruno Henrique foi condenado pela 1ª Comissão Disciplinar do STJD , por manipulação em jogo contra o Santos em 2023. Ele foi punido com 12 jogos de suspensão e multa de R$ 60 mil, podendo recorrer ao Pleno do STJD e, posteriormente, à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça.

O Flamengo perdeu para o Estudiantes por 1 a 0 no tempo normal, mas eliminou a equipe argentina na cobrança de pênaltis por 4 a 2, garantindo vaga nas semifinais da Libertadores para enfrentar o também argentino Racing nas semanas dos dias 22 e 29 de outubro.