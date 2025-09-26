Brahimi festeja chance de jogar com Neymar e dá recado à torcida do Santos: 'Gosto do drible'

Topo

26/09/2025 16h05

O atacante argelino Billal Brahimi concedeu nesta sexta-feira a sua primeira entrevista desde que foi anunciado como reforço do Santos. Na conversa com os jornalistas, ele exaltou o clube e também o fato de vir a fazer uma parceria com Neymar dentro de campo.

"Apareceu essa excelente oportunidade de atuar no Santos e rompi (contrato) com o Nice. Preferi jogar aqui e fazer uma temporada maravilhosa do que permanecer lá. Aqui é um desafio. E também é um grande orgulho estar aqui principalmente pelo Neymar", comentou.

O atleta, que assinou vínculo até setembro de 2026 foi apresentado pelo ex-centroavante Juary, atleta que defendeu o clube no final dos anos 1970 e tinha a irreverência como marca. Ao comentar sobre suas características, o reforço disse que sua vocação é totalmente ofensiva.

"Eu gosto muito do drible e o meu ponto forte é o lado direito, setor onde eu prefiro atuar. Já conversei com o treinador e ele sabe como gosto de jogar e já viu os meus vídeos", comentou o atleta que já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição de Juan Pablo Vojvoda.

Billal comentou ainda sobre a adaptação à cidade e as brincadeiras que giram em torno do seu nome. Descontraído, ele disse levar tudo de uma maneira tranquila. "Achei engraçado e divertido o comportamento dos torcedores. Um acolhimento bom com vibrações positivas", disse.

A passagem pelo Santos vai ser a primeira experiência do atleta fora da Europa. Na França, seu último clube foi o Nice. Em Portugal, o jogador de 25 anos defendeu o União de Leiria. Brahimi vestiu ainda a camisa do Middlesbrough quando esteve no futebol inglês.

