Botafogo defende domínio em confrontos recentes diante do Fluminense

O clássico Botafogo x Fluminense, que acontece neste domingo no Maracanã pelo Brasileirão 2025, chega marcado por um amplo retrospecto favorável ao Glorioso. O time alvinegro ostenta uma sequência de oito vitórias consecutivas sobre o rival, além de nove jogos sem derrota.

Botafogo x Fluminense: retrospecto recente

Desde a última vitória tricolor, em 26 de junho de 2022, quando venceu por 1 a 0, o Botafogo passou a mandar no confronto. Nos últimos encontros, não apenas acumulou triunfos, mas também mostrou força ofensiva: em todos os nove últimos clássicos, o Fogão foi o primeiro a marcar.

Outro dado relevante é a fragilidade defensiva do Fluminense diante do rival: o Tricolor sofreu gols em nove jogos consecutivos contra o Botafogo, o que ajuda a explicar o domínio alvinegro nesse período.

Últimos confrontos

26/04/25 - Carioca : Botafogo 2×0 Fluminense

29/01/25 - Brasileirão : Botafogo 2×1 Fluminense

21/09/24 - Brasileirão : Fluminense 0x1 Botafogo

11/06/24 - Carioca : Botafogo 1×0 Fluminense

03/03/24 - Brasileirão : Fluminense 2×4 Botafogo

08/10/23 - Brasileirão : Fluminense 0x2 Botafogo

20/05/23 - Carioca : Botafogo 1×0 Fluminense

29/01/23 - Brasileirão : Fluminense 0x1 Botafogo

23/10/22 - Brasileirão : Fluminense 2×2 Botafogo

26/06/22 - Brasileirão: Botafogo 0x1 Fluminense (última vitória do Flu)

Expectativa para o clássico

O Botafogo chega embalado pelo ótimo retrospecto e com moral elevada para manter a freguesia. Já o Fluminense - sob a influência da saída do técnico Renato Gaúcho - tenta quebrar o incômodo jejum de mais de três anos sem vitória no clássico, em busca de reação no campeonato. O duelo promete ser quente no Maracanã, com muito em jogo para os dois lados.