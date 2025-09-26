Botafogo defende domínio em confrontos recentes diante do Fluminense
O clássico Botafogo x Fluminense, que acontece neste domingo no Maracanã pelo Brasileirão 2025, chega marcado por um amplo retrospecto favorável ao Glorioso. O time alvinegro ostenta uma sequência de oito vitórias consecutivas sobre o rival, além de nove jogos sem derrota.
Botafogo x Fluminense: retrospecto recente
Desde a última vitória tricolor, em 26 de junho de 2022, quando venceu por 1 a 0, o Botafogo passou a mandar no confronto. Nos últimos encontros, não apenas acumulou triunfos, mas também mostrou força ofensiva: em todos os nove últimos clássicos, o Fogão foi o primeiro a marcar.
Outro dado relevante é a fragilidade defensiva do Fluminense diante do rival: o Tricolor sofreu gols em nove jogos consecutivos contra o Botafogo, o que ajuda a explicar o domínio alvinegro nesse período.
Últimos confrontos
26/04/25 - Carioca: Botafogo 2×0 Fluminense
29/01/25 - Brasileirão: Botafogo 2×1 Fluminense
21/09/24 - Brasileirão: Fluminense 0x1 Botafogo
11/06/24 - Carioca: Botafogo 1×0 Fluminense
03/03/24 - Brasileirão: Fluminense 2×4 Botafogo
08/10/23 - Brasileirão: Fluminense 0x2 Botafogo
20/05/23 - Carioca: Botafogo 1×0 Fluminense
29/01/23 - Brasileirão: Fluminense 0x1 Botafogo
23/10/22 - Brasileirão: Fluminense 2×2 Botafogo
26/06/22 - Brasileirão: Botafogo 0x1 Fluminense (última vitória do Flu)
Expectativa para o clássico
O Botafogo chega embalado pelo ótimo retrospecto e com moral elevada para manter a freguesia. Já o Fluminense - sob a influência da saída do técnico Renato Gaúcho - tenta quebrar o incômodo jejum de mais de três anos sem vitória no clássico, em busca de reação no campeonato. O duelo promete ser quente no Maracanã, com muito em jogo para os dois lados.