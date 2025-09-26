Topo

Esporte

Botafogo defende domínio em confrontos recentes diante do Fluminense

26/09/2025 11h11

O clássico Botafogo x Fluminense, que acontece neste domingo no Maracanã pelo Brasileirão 2025, chega marcado por um amplo retrospecto favorável ao Glorioso. O time alvinegro ostenta uma sequência de oito vitórias consecutivas sobre o rival, além de nove jogos sem derrota.

Botafogo x Fluminense: retrospecto recente

Desde a última vitória tricolor, em 26 de junho de 2022, quando venceu por 1 a 0, o Botafogo passou a mandar no confronto. Nos últimos encontros, não apenas acumulou triunfos, mas também mostrou força ofensiva: em todos os nove últimos clássicos, o Fogão foi o primeiro a marcar.

Outro dado relevante é a fragilidade defensiva do Fluminense diante do rival: o Tricolor sofreu gols em nove jogos consecutivos contra o Botafogo, o que ajuda a explicar o domínio alvinegro nesse período.

Últimos confrontos

  • 26/04/25 - Carioca: Botafogo 2×0 Fluminense

  • 29/01/25 - Brasileirão: Botafogo 2×1 Fluminense

  • 21/09/24 - Brasileirão: Fluminense 0x1 Botafogo

  • 11/06/24 - Carioca: Botafogo 1×0 Fluminense

  • 03/03/24 - Brasileirão: Fluminense 2×4 Botafogo

  • 08/10/23 - Brasileirão: Fluminense 0x2 Botafogo

  • 20/05/23 - Carioca: Botafogo 1×0 Fluminense

  • 29/01/23 - Brasileirão: Fluminense 0x1 Botafogo

  • 23/10/22 - Brasileirão: Fluminense 2×2 Botafogo

  • 26/06/22 - Brasileirão: Botafogo 0x1 Fluminense (última vitória do Flu)

Expectativa para o clássico

O Botafogo chega embalado pelo ótimo retrospecto e com moral elevada para manter a freguesia. Já o Fluminense - sob a influência da saída do técnico Renato Gaúcho -  tenta quebrar o incômodo jejum de mais de três anos sem vitória no clássico, em busca de reação no campeonato. O duelo promete ser quente no Maracanã, com muito em jogo para os dois lados.

