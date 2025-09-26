Bola de Ouro: Raphinha não chegou à metade de pontuação de Dembélé
A revista France Football e o jornal L'Équipe, responsáveis pela organização da Bola de Ouro, divulgaram as pontuações do ranking do prêmio. Um dos cotados antes da cerimônia e o melhor brasileiro na lista, Raphinha foi o quinto colocado, mas não alcançou nem metade da pontuação do vencedor, o francês Ousmane Dembélé.
O que aconteceu
Dembélé foi escolhido como o melhor jogador do mundo por 73 dos 100 jurados que participaram da eleição.O francês somou 1.380 pontos, 321 pontos à frente do espanhol Lamine Yamal, segundo colocado.
A diferença foi maior que na última edição, quando Rodri, eleito Bola de Ouro, ficou apenas 41 pontos à frente de Vini Jr., segundo colocado na premiação.
Em relação a Raphinha, a pontuação foi 620 pontos, menos da metade do patamar alcançado por Dembélé. O brasileiro ficou atrás de Lamine Yamal, Vitinha e Salah.
De acordo com o regulamento da premiação, os critérios para a escolha do vencedor são o desempenho individual, desempenho e histórico da equipe e classe e fair play. Cada jurado nomeia dez jogadores em ordem decrescente de mérito. Os dez nomeados recebem, respectivamente, 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos.
Com a condecoração de Dembélé, a França igualou a Argentina, como países mais vezes premiados na Bola de Ouro, com oito para cada. Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) e Karim Benzema foram os outros franceses eleitos.
No caso da Argentina, as oito Bolas de Ouro são de Lionel Messi. O Brasil tem cinco: Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho Gaúcho (2005) e Kaká (2007).
Veja a classificação da Bola de Ouro de 2025:
1. Ousmane Dembélé (França, Paris-SG), 1.380 pontos.
2. Lamine Yamal (Espanha, FC Barcelona), 1.059 pontos.
3. Vitinha (Portugal, Paris-SG), 703 pts.
4. Mohamed Salah (Egito, Liverpool), 657 pontos.
5. Raphinha (Brasil, FC Barcelona), 620 pontos.
6. Achraf Hakimi (Marrocos, Paris-SG), 484 pontos.
7. Kylian Mbappé (França, Real Madrid), 378 pontos.
8. Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea), 211 pontos.
9. Gianluigi Donnarumma (Itália, Paris-SG), 172 pontos.
10. Nuno Mendes (Portugal, Paris-SG), 171 pts.
11. Pedri (Espanha, FC Barcelona), 124 pontos.
12. Khvitcha Kvaratskhelia (Geórgia, Paris-SG), 123 pontos.
13. Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Munique), 112 pontos.
14. Désiré Doué (França, Paris-SG), 74 pts.
15. Viktor Gyökeres (Suécia, Sporting Portugal), 56 pontos.
16. Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid), 51 pontos.
17. Robert Lewandowski (Polônia, FC Barcelona), 49 pontos.
18. Scott McTominay (Escócia, Nápoles), 45 pontos.
19. João Neves (Portugal, Paris-SG), 40 pts.
20. Lautaro Martinez (Argentina, Inter de Milão), 37 pontos.
21. Serhou Guirassy (Guiné, Borussia Dortmund), 25 pts.
22. Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool), 21 pts.
23. Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid), 21 pts.
24. Fabian Ruiz (Espanha, Paris-SG), 20 pts.
25. Denzel Dumfries (Holanda, Inter de Milão), 20 pts.
26. Erling Haaland (Noruega, Manchester City), 18 pts.
27. Declan Rice (Inglaterra, Arsenal), 13 pts.
28. Virgil Van Dijk (Holanda, Liverpool), 7 pts.
29. Florian Wirtz (Alemanha, Bayer Leverkusen), 5 pts.
30. Michael Olise (França, Bayern de Munique), 4 pts.