Billal Brahimi explica ida ao Santos e se diverte com brincadeiras sobre nome: "Achei engraçado"

26/09/2025 14h17

Nesta sexta-feira, o Santos apresentou Billal Brahimi. O atacante argelino explicou por que decidiu rescindir com o Nice, da França, para vir ao Brasil vestir a camisa do Peixe.

"Rescindi o contrato pois apareceu essa excelente oportunidade de vir para Santos. Preferi vir jogar aqui e fazer uma temporada boa do que ficar na mesma coisa que estava na França. Jogar aqui é um desafio", disse.

"Foi fácil decidir que viria para o maior clube do mundo. Quero ajudar muito o Santos nesta temporada e escrever meu nome no Santos. Um grande prazer estar aqui no clube", acrescentou.

O jogador de 25 anos está na cidade de Santos há um tempo, mas demorou para ser anunciado por questões burocráticas. O contrato com o Alvinegro Praiano é válido até o final de 2026.

Alegria da torcida!

Apesar de nem ter jogado ainda, Billal Brahimi já caiu nas graças do torcedor. No último domingo, após a vitória do Santos de 1 a 0 sobre o São Paulo, o atacante saiu andando da Vila Belmiro e foi muito tietado pelos alvinegros.

O nome do argelino virou brincadeira, mas isso não o incomoda. Pelo contrário. Ele está achando legal o ambiente que foi criado.

"Achei super engraçado os torcedores. Foi um acolhimento, um bom ambiente e com vibração positiva. Acho engraçado. No vestiário também tem as brincadeiras. Mas é super engraçado o ambiente, é bom", brincou.

"Gostei muito do apoio, foi um acolhimento muito legal da torcida, dá mais vontade ainda de jogar. É um bom ambiente. Estou à vontade", finalizou.

Quem é Billal Brahimi?

Billal Brahimi é da Argélia, canhoto e tem 1,83m. Na carreira, ele soma passagem por Nice, Sint-Truiden, Brest, Angers, Le Mans e Middlesbrough.

Na atual temporada europeia, o atacante tem apenas uma partida disputada, pelo Nice. A aparição foi em 16 de agosto, quando entrou na reta final da derrota de 1 a 0 para o Toulouse, pelo Campeonato Francês.

Próximos jogos do Santos

  • Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

    Local: Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

  • Santos x Grêmio (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 1º de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

