Atlético-MG x Mirassol: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
O Mirassol viaja para enfrentar o Atlético-MG na Arena MRV, pela 25º rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para acontecer neste sábado, às 21h (de Brasília).
Onde assistir?
O jogo terá transmissão do Sportv e Premiere.
Como chegam os times?
O Atlético Mineiro, que vem de uma derrota no Brasileirão para o Botafogo, está encostado no Z4, com 25 pontos. Já o Mirassol, que não perde um jogo desde o começo de agosto, venceu o Juventude, por 2 a 0, em seu último compromisso. O time do Interior Paulista é o 4° colocado, com 42 pontos.
Histórico de confronto
Os times se enfrentaram apenas uma vez: no dia 26 de abril deste ano, quando a partida terminou com um empate em 2 a 2.
Estatísticas
Atlético-MG no campeonato
16ª posição
6 vitórias, 7 empates e 9 derrotas
21 gols marcado
26 gols sofridos
Mirassol no campeonato
4ª posição
11 vitórias, 9 empates e 3 derrotas
41 gols marcados
23 gols sofridos
Prováveis escalações
Atlético-MG: Everson; Natanael, Junior Alonso, Lyanco e Guilherme Arana; Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Bernard, Hulk e Reinier.
Técnico: Jorge Sampaoli
Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Gabriel, Jemmes e Reinaldo; Shaylon, Neto Moura e Danielzinho; Negueba, Alesson e Cristian Renato
Técnico: Rafael Guanaes
Arbitragem
Rafael Rodrigo Klein será o árbitro do confronto, com Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes Diel como assistentes.Pablo Ramon Goncalves Pinheiro estará no comando do VAR.
Próximo jogo Atlético-MG
Atlético-MG x Juventude | Brasileirão
Data e horário: 30 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena MRV
Próximo jogo Mirassol
Mirassol x RB Bragantino | Brasileirão
Data e horário: 01 de outubro, às 19h00 (de Brasília)
Local: Estádio Campos Maia
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG X MIRASSOL
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Arena MRV
Data: 27 de setembro de 2025 (Sábado)
Horário: 21h00 (de Brasília)
Transmissão: Sportv e Premiere