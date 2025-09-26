Atlético-MG x Mirassol: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

O Mirassol viaja para enfrentar o Atlético-MG na Arena MRV, pela 25º rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para acontecer neste sábado, às 21h (de Brasília).

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Sportv e Premiere.

Como chegam os times?

O Atlético Mineiro, que vem de uma derrota no Brasileirão para o Botafogo, está encostado no Z4, com 25 pontos. Já o Mirassol, que não perde um jogo desde o começo de agosto, venceu o Juventude, por 2 a 0, em seu último compromisso. O time do Interior Paulista é o 4° colocado, com 42 pontos.

Histórico de confronto

Os times se enfrentaram apenas uma vez: no dia 26 de abril deste ano, quando a partida terminou com um empate em 2 a 2.

Estatísticas

Atlético-MG no campeonato

16ª posição



6 vitórias, 7 empates e 9 derrotas



21 gols marcado



26 gols sofridos

Mirassol no campeonato

4ª posição



11 vitórias, 9 empates e 3 derrotas



41 gols marcados



23 gols sofridos

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Junior Alonso, Lyanco e Guilherme Arana; Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Bernard, Hulk e Reinier.



Técnico: Jorge Sampaoli

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Gabriel, Jemmes e Reinaldo; Shaylon, Neto Moura e Danielzinho; Negueba, Alesson e Cristian Renato



Técnico: Rafael Guanaes

Arbitragem

Rafael Rodrigo Klein será o árbitro do confronto, com Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes Diel como assistentes.Pablo Ramon Goncalves Pinheiro estará no comando do VAR.

Próximo jogo Atlético-MG

Atlético-MG x Juventude | Brasileirão



Data e horário: 30 de setembro, às 21h30 (de Brasília)



Local: Arena MRV

Próximo jogo Mirassol

Mirassol x RB Bragantino | Brasileirão



Data e horário: 01 de outubro, às 19h00 (de Brasília)



Local: Estádio Campos Maia

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG X MIRASSOL

Competição: Campeonato Brasileiro



Local: Arena MRV



Data: 27 de setembro de 2025 (Sábado)



Horário: 21h00 (de Brasília)



Transmissão: Sportv e Premiere