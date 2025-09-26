Athletico-PR x Operário pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Neste sábado, Athletico-PR e Operário medem forças em compromisso válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 20h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Athletico-PR x Operário ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como chega o Athletico-PR para o confronto
Na Série B, o Athletico-PR vem de seis vitórias seguidas e sete jogos sem perder, ocupando a quinta posição da tabela, com 45 pontos conquistados. Na última rodada, venceu o Athletic por 3 a 0, jogando fora de casa.
Como chega o Operário para o confronto
Assim como seu adversário, o Operário não perde na competição nacional há sete jogos, porém aparece na parte de baixo da tabela, ocupando a 11ª posição. No último jogo, superou o Amazonas por 2 a 1, em casa.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram 23 vezes na história. Até então, foram dez vitórias do Furacão, cinco empates e oito triunfos do Operário.
Estatísticas
Athletico-PR no campeonato
- 5ª posição
- 13 vitórias, 6 empates e 9 derrotas
- 42 gols marcados
- 36 gols sofridos
Operário no campeonato
- 11ª posição
- 10 vitórias, 9 empates e 9 derrotas
- 31 gols marcados
- 27 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Athletico-PR
Santos; Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Zapelli, Patrick e Dudu; Leozinho (Mendoza), Renan Peixoto e Viveros.
Técnico: Odair Hellmann
Provável escalação do Operário
Elias Curzel; Gabriel Souza, Miranda, Jaime Giraldo e Gabriel Feliciano; Léo Cittadini, Índio e Rodrigo Rodrigues; Neto Paraíba, Boschilia e Daniel Amorim.
Técnico: Alex
Arbitragem
Árbitro: Jose Mendonca da Silva Junior
Assistentes: Rafael Trombeta e Roberto Rivelino Dos Santos Junior
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior
Ficha técnica
Jogo: Athletico-PR x Operário
Campeonato: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Data: 27/09/2025 (sábado)
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Ligga Arena
Onde assistir: Disney+