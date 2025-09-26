Athletico-PR x Operário pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Neste sábado, Athletico-PR e Operário medem forças em compromisso válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 20h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Athletico-PR x Operário ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

?? Estamos prontos pra mais uma decisão! Um treino agora há pouco, no CAT Caju, encerrou a nossa preparação para #CAPxOFEC. ? Duda Matoso/athletico.com.br pic.twitter.com/fFpM1VRw0Y ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) September 26, 2025

Como chega o Athletico-PR para o confronto

Na Série B, o Athletico-PR vem de seis vitórias seguidas e sete jogos sem perder, ocupando a quinta posição da tabela, com 45 pontos conquistados. Na última rodada, venceu o Athletic por 3 a 0, jogando fora de casa.

Como chega o Operário para o confronto

Assim como seu adversário, o Operário não perde na competição nacional há sete jogos, porém aparece na parte de baixo da tabela, ocupando a 11ª posição. No último jogo, superou o Amazonas por 2 a 1, em casa.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 23 vezes na história. Até então, foram dez vitórias do Furacão, cinco empates e oito triunfos do Operário.

Estatísticas

Athletico-PR no campeonato

5 ª posição

13 vitórias, 6 empates e 9 derrotas

42 gols marcados

36 gols sofridos

Operário no campeonato

11 ª posição

10 vitórias, 9 empates e 9 derrotas

31 gols marcados

27 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Athletico-PR

Santos; Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Zapelli, Patrick e Dudu; Leozinho (Mendoza), Renan Peixoto e Viveros.



Técnico: Odair Hellmann

Provável escalação do Operário

Elias Curzel; Gabriel Souza, Miranda, Jaime Giraldo e Gabriel Feliciano; Léo Cittadini, Índio e Rodrigo Rodrigues; Neto Paraíba, Boschilia e Daniel Amorim.



Técnico: Alex

Arbitragem

Árbitro: Jose Mendonca da Silva Junior



Assistentes: Rafael Trombeta e Roberto Rivelino Dos Santos Junior



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Ficha técnica

Jogo: Athletico-PR x Operário



Campeonato: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



Data: 27/09/2025 (sábado)



Horário: 20h30 (de Brasília)



Local: Ligga Arena



Onde assistir: Disney+