Athletico-PR x Operário pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

26/09/2025 20h00

Neste sábado, Athletico-PR e Operário medem forças em compromisso válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 20h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba. 

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Athletico-PR x Operário ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o Athletico-PR para o confronto

Na Série B, o Athletico-PR vem de seis vitórias seguidas e sete jogos sem perder, ocupando a quinta posição da tabela, com 45 pontos conquistados. Na última rodada, venceu o Athletic por 3 a 0, jogando fora de casa. 

Como chega o Operário para o confronto

Assim como seu adversário, o Operário não perde na competição nacional há sete jogos, porém aparece na parte de baixo da tabela, ocupando a 11ª posição. No último jogo, superou o Amazonas por 2 a 1, em casa. 

Histórico do confronto 

As equipes se enfrentaram 23 vezes na história. Até então, foram dez vitórias do Furacão, cinco empates e oito triunfos do Operário. 

Estatísticas

Athletico-PR no campeonato

  • 5ª posição

  • 13 vitórias, 6 empates e 9 derrotas

  • 42 gols marcados

  • 36 gols sofridos

Operário no campeonato

  • 11ª posição

  • 10 vitórias, 9 empates e 9 derrotas 

  • 31 gols marcados

  • 27 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Athletico-PR

Santos; Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Zapelli, Patrick e Dudu; Leozinho (Mendoza), Renan Peixoto e Viveros.

Técnico: Odair Hellmann

Provável escalação do Operário

Elias Curzel; Gabriel Souza, Miranda, Jaime Giraldo e Gabriel Feliciano; Léo Cittadini, Índio e Rodrigo Rodrigues; Neto Paraíba, Boschilia e Daniel Amorim.

Técnico: Alex

Arbitragem

Árbitro: Jose Mendonca da Silva Junior

Assistentes: Rafael Trombeta e Roberto Rivelino Dos Santos Junior

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Ficha técnica 

Jogo: Athletico-PR x Operário

Campeonato: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 27/09/2025 (sábado)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena

Onde assistir: Disney+

