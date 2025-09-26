Artilheiro da temporada, Flaco López renova com o Palmeiras até 2029

A torcida do Palmeiras recebeu uma ótima notícia nesta sexta-feira. Em grande fase, o atacante Flaco López renovou contrato com o Verdão até dezembro de 2029. O vínculo anterior do argentino era válido até o final de 2027 e foi estendido, portanto, por mais dois anos.

"É muito especial para mim esse momento. Ver todo o apoio que o Palmeiras me dá é um luxo, na verdade. Quando cheguei, no começo, as coisas talvez não aconteceram como todo mundo desejava, mas faz parte da vida, conseguimos mudar, conseguimos melhorar muito do jeito que a gente queria e, hoje, mais um reconhecimento do Palmeiras com a renovação de contrato", celebrou Flaco.

Flaco López é o artilheiro do Palmeiras na atual temporada. O argentino soma 19 bolas na rede, além de quatro assistências. O bom momento do centroavante ainda lhe rendeu a primeira convocação para a seleção da Argentina, no final do mês de agosto.

Renovado até 2029! ?? Flaco López estendeu seu vínculo com o #MaiorCampeãoDoBrasil. Seguimos juntos, hermano! ?? Saiba mais em nosso site ? ? https://t.co/v0TRIjOh1G pic.twitter.com/2KTLkMzF0m ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 26, 2025

"Sou extremamente grato por todos os reconhecimentos que o Palmeiras me deu, me tornou um jogador de seleção e isso para mim é o máximo do futebol. Então, só palavras de agradecimento para o Palmeiras e, se Deus quiser, vamos continuar trabalhando firme para ajudar cada vez mais a Sociedade Esportiva Palmeiras", completou o argentino.

Flaco López chegou ao Palmeiras em 2022 depois de ganhar notoriedade no Lanús, da Argentina. O atacante teve um início conturbado, sem muito espaço com o técnico Abel Ferreira. No entanto, não desistiu e rejeitou propostas para permanecer no clube, buscando seu lugar.

Pelo Palmeiras, Flaco López soma 51 gols e 11 assistências em 164 jogos. O camisa 42 conquistou cinco títulos: dois Brasileiros (2022 e 2023), dois Paulistas (2023 e 2024), e uma Supercopa do Brasil (2023). Hoje, ainda é titular absoluto do Alviverde e forma dupla de ataque com Vitor Roque.

Números de Flaco López pelo Palmeiras

164 jogos

51 gols

11 assistências

Cinco títulos (dois Brasileiros, dois Paulistas e uma Supercopa do Brasil)

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Bahia (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(25ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)