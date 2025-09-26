Após eliminação, muros do Morumbis são pichados com mensagens contra Casares e Belmonte

O clima no São Paulo não é nada bom após a eliminação do clube na Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, o Tricolor Paulista foi novamente derrotado pela LDU, desta vez por 1 a 0, no Morumbis, pelas quartas de final da competição. A torcida são-paulina não ficou nada satisfeita e pichou mensagens contra o presidente Julio Casares e o diretor Carlos Belmonte.

No entorno do Morumbis, foram escritas mensagens contra os integrantes da diretoria: "Fora Casares" e "Fora Belmonte". Além disso, o elenco do São Paulo também foi visado, com a pichação "Time pipoqueiro".

Ademais, quando a partida contra a LDU se encaminhava para o final, a torcida presente no Morumbis entoou palavras ofensivas contra o presidente Tricolor, com os dizeres: "Ei, Casares, vai tomar....". Alguns atletas, como Luciano e Rigoni, também foram vaiados pelo torcedor.

Só uma alternativa

Com a eliminação na Copa Libertadores, além de já ter deixado a Copa do Brasil, a única competição restante para o São Paulo na temporada é o Campeonato Brasileiro.

O Tricolor volta a campo pela competição apenas na segunda-feira (29), às 20h (de Brasília), no Ceará, pelo Morumbis. O São Paulo é o sétimo colocado do Brasileirão, com 35 pontos após 24 jogos.