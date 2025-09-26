Após eliminação do São Paulo, Muller dispara contra Luciano: "Perde gol e faz showzinho"

Um dia após a eliminação do São Paulo na Libertadores, Muller voltou a criticar parte do elenco e da torcida tricolor. O ídolo são-paulino mirou desta vez em Luciano, que desperdiçou chances claras na derrota por 1 a 0 para a LDU, no Morumbis, resultado que tirou o clube da competição nas quartas de final.

Por meio das redes sociais, nesta sexta-feira, o ex-atacante ironizou o status do camisa 10 entre os torcedores: "Aquela parte da torcida que me ataca quando falo a verdade, esse é o ídolo que vocês merecem! Perde gol e faz showzinho pra vocês gritarem 'é Luciano'", escreveu Muller.

As críticas vieram após a atuação de Luciano no primeiro tempo do confronto decisivo. Logo aos oito minutos, o atacante teve grande chance de abrir o placar após falha do goleiro da LDU, mas chutou em cima do adversário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Craque Muller (@muller7oficial)

Pouco depois, aos 20 minutos, Luciano perdeu outra oportunidade. Depois de boa jogada de Ferreirinha pela esquerda, o camisa 10 apareceu livre na pequena área, mas concluiu para fora, praticamente debaixo da trave. Aos 28, voltou a desperdiçar, desta vez de cabeça, em finalização que parou nas mãos do goleiro equatoriano.

No início de agosto, Muller já havia protagonizado uma discussão pública com o zagueiro Arboleda. Na ocasião, o equatoriano rebateu declarações do ex-atacante sobre a quantidade de estrangeiros no elenco tricolor.

Muller, então, respondeu de forma dura, dizendo que o defensor deveria "ganhar títulos" para poder confrontá-lo. Ele também classificou alguns jogadores estrangeiros como "meia boca", reforçando seu incômodo com o perfil de contratações feitas pelo clube.