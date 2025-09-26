Topo

Esporte

Após eliminação do São Paulo, Muller dispara contra Luciano: "Perde gol e faz showzinho"

26/09/2025 14h02

Um dia após a eliminação do São Paulo na Libertadores, Muller voltou a criticar parte do elenco e da torcida tricolor. O ídolo são-paulino mirou desta vez em Luciano, que desperdiçou chances claras na derrota por 1 a 0 para a LDU, no Morumbis, resultado que tirou o clube da competição nas quartas de final.

Por meio das redes sociais, nesta sexta-feira, o ex-atacante ironizou o status do camisa 10 entre os torcedores: "Aquela parte da torcida que me ataca quando falo a verdade, esse é o ídolo que vocês merecem! Perde gol e faz showzinho pra vocês gritarem 'é Luciano'", escreveu Muller.

As críticas vieram após a atuação de Luciano no primeiro tempo do confronto decisivo. Logo aos oito minutos, o atacante teve grande chance de abrir o placar após falha do goleiro da LDU, mas chutou em cima do adversário.


Pouco depois, aos 20 minutos, Luciano perdeu outra oportunidade. Depois de boa jogada de Ferreirinha pela esquerda, o camisa 10 apareceu livre na pequena área, mas concluiu para fora, praticamente debaixo da trave. Aos 28, voltou a desperdiçar, desta vez de cabeça, em finalização que parou nas mãos do goleiro equatoriano.

No início de agosto, Muller já havia protagonizado uma discussão pública com o zagueiro Arboleda. Na ocasião, o equatoriano rebateu declarações do ex-atacante sobre a quantidade de estrangeiros no elenco tricolor.

Muller, então, respondeu de forma dura, dizendo que o defensor deveria "ganhar títulos" para poder confrontá-lo. Ele também classificou alguns jogadores estrangeiros como "meia boca", reforçando seu incômodo com o perfil de contratações feitas pelo clube.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Grosjean volta a pilotar um carro de F-1 cinco anos após grave acidente, é aplaudido e chora

Billal Brahimi explica ida ao Santos e se diverte com brincadeiras sobre nome: "Achei engraçado"

Após eliminação do São Paulo, Muller dispara contra Luciano: "Perde gol e faz showzinho"

NFL anuncia jogos no Rio de Janeiro a partir de 2026

NFL anuncia jogo no Maracanã em 2026; acordo prevê outras duas partidas

Torcidas organizadas vão ao CT do Corinthians conversar com o elenco e cobrar melhor desempenho

Conmebol divulga áudios do VAR em lances capitais de São Paulo x LDU

LDU é terror dos brasileiros na Libertadores e agora desafia o Palmeiras

Medo? Wanderlei Silva questiona Popó por impor restrições de peso

Palmeiras x Vasco: veja preços e como comprar ingressos para a partida pelo Brasileirão

Muller detona Luciano após queda do São Paulo: 'É o ídolo que merecem. Perde gol e faz show'