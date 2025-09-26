Após derrota para o Sport, organizadas do Corinthians vão ao CT para conversa com o elenco

A derrota para o Sport, no último domingo, ainda respinga nos bastidores do Corinthians. Nesta sexta-feira, as principais torcidas organizadas do Timão adentraram no CT Dr. Joaquim Grava para uma conversa com o elenco corintiano a respeito do momento do time na temporada.

Integrantes de três das seis organizadas do Corinthians foram ao local para a conversa: Gaviões da Fiel, Camisa 12 e Pavilhão 9. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente Ale, dos Gaviões da Fiel, aparece à frente do grupo.

Foto: Reprodução / Gaviões da Fiel

Temporada conturbada

Apesar de estar nas semifinais da Copa do Brasil, onde decidirá a vaga na final contra o Cruzeiro, o Corinthians possui uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro. A derrota para o Sport, que até então tinha apenas uma vitória na competição, foi a gota d'água para as organizadas do time do Parque São Jorge.

Buscando subir na classificação do Brasileirão, o Corinthians possui um desafio muito difícil neste domingo. Na Neo Química Arena, os comandados de Dorival Júnior enfrentarão o Flamengo, atual líder da competição, a partir das 20h30 (de Brasília).