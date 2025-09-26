Após classificação, Arrascaeta lamenta falta de efetividade do Flamengo e exalta Rossi

O Flamengo se classificou para a semifinal da Libertadores nesta quinta-feira, em La Plata. Os rubro-negros foram derrotados por 1 a 0 pelo Estudiantes no tempo normal, mas levaram a melhor nos pênaltis (4 a 2).

O meia Arrascaeta destacou a dificuldade do confronto e lembrou que o Flamengo poderia ter ido para a partida de volta com uma vantagem maior.

"A gente conquistou todos os títulos desta geração passando por dificuldades como esta. Hoje foi assim. Fomos muito bem nos pênaltis. Tivemos uma boa atuação no Maracanã e poderíamos ter feito mais gols lá. Fica de lição daqui para frente. Temos que saber matar a partida quando surgem as oportunidades", disse.

O uruguaio fez questão de elogiar o goleiro Rossi, herói da disputa de pênaltis ao defender duas cobranças do Estudiantes: "A gente sabe que o Rossi é diferenciado nos pênaltis. Ele merece isso tudo isso. É um cara do bem que está trabalhando muito por este objetivo", declarou.

O Flamengo encara o Racing na semifinal. O duelo de ida será no Maracanã. Já a volta será no El Cilindro, na Argentina.