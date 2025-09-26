Topo

São Paulo vê time e torcida desacreditados em noite amarga no Morumbis

26/09/2025 05h30

O São Paulo viu a expectativa por mais uma noite típica de Libertadores no Morumbis mudar para um sentimento amargo que atingiu o time e a torcida. A derrota por 1 a 0 para a LDU (3 a 0 no agregado) eliminou o clube nas quartas de final do torneio.

Da empolgação às vaias

Com 54 mil são-paulinos presentes e renda recorde na história do clube (mais de R$ 8,3 milhões), a torcida vaiou os jogadores na saída do gramado e gritou palavras de ordem contra o presidente Julio Casares durante o segundo tempo. Após a partida, o Morumbis ainda teve um dos muros pichados com os dizeres "fora, Casares", "fora, Belmonte" e "time pipoqueiro".

Durante o jogo, os são-paulinos até ensaiavam cantar, mas o ritmo não era o mesmo visto em jogos recentes da Libertadores — houve até mesmo 'olé' irônico no segundo tempo. Logo após a LDU abrir o placar, ainda na etapa inicial, o clima já era de que não ia dar. No final, nem as chances de gol geravam empolgação.

Esta foi a terceira vez em três anos que o São Paulo dá adeus às quartas de final de um torneio continental em casa. Em 2023, foi derrotado pela própria LDU na Copa Sul-Americana; no ano passado, caiu para o Botafogo na Libertadores; agora, de novo, acabou vítima da LDU.

Sem lua de mel com Crespo

Hernán Crespo, técnico do São Paulo, durante jogo contra a LDU
Hernán Crespo, técnico do São Paulo, durante jogo contra a LDU
Imagem: Alan Morici/AGIF

Os encontros com o Morumbis lotado que Hernán Crespo imaginava ainda estão distantes — o técnico do Tricolor não teve a oportunidade de comandar a equipe com o estádio cheio em 2021 diante da pandemia da covid-19.

A estreia do treinador em uma tão famosa noite de Libertadores no Morumbis foi contra o Atlético Nacional, no jogo de volta das oitavas de final, quando acabou avançando no sufoco dos pênaltis após empate por 1 a 1. O gol de André Silva, no início do embate, foi o único do time neste mata-mata do torneio.

O retorno de Crespo ao torneio continental comandando o São Paulo termina sem vitórias: foram dois empates e duas derrotas, com quatro gols sofridos e apenas um a favor.

É uma noite de muita dor, porque ao final do dia o grupo de jogadores não concretizou tudo o que criou. Com todas as dificuldades que o grupo tem no dia a dia, sempre tenta o melhor. Nessa situação, normalmente o futebol coloca as coisas como devem ser no tempo. Futebol não é matemática. Dois a dois às vezes é quatro, hoje foi sete Crespo, em entrevista coletiva

Lesões + Luciano vilão

O técnico, claro, vem tendo de lidar com uma crise de lesões que abateu nomes como Oscar, Marcos Antônio, Ferraresi, Cédric, Calleri, André Silva e Ryan Francisco, além de Lucas, que foi para o jogo ainda sem estar 100% recuperado de cirurgia no joelho.

Mas os erros individuais também custaram a eliminação. A consequência disso foram os jogadores cabisbaixos na zona mista e evitando falar com a imprensa.

Luciano se lamenta durante São Paulo x LDU, confronto da Libertadores
Luciano se lamenta durante São Paulo x LDU, confronto da Libertadores
Imagem: Nelson ALMEIDA / AFP

Luciano, nesse sentido, ficou marcado pela torcida e foi alvo de muitas vaias ao deixar o gramado. Sozinho, desceu as escadas aos vestiários lentamente e olhando para as arquibancadas.

Esta foi a 12ª partida seguida do atacante sem marcar. Ele perdeu uma chance de cara para o gol e dentro da pequena área, ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 0 a 0.

Apenas com o Campeonato Brasileiro para se preocupar até o fim da temporada, o São Paulo volta a campo nesta segunda-feira, contra o Ceará. A bola rola às 20h (de Brasília) em um Morumbis que deve pressionar ainda mais os atletas por uma vitória.

