Ankalaev acusa Alex Poatan de mentir sobre encontro no PI: "Não o respeito mais"

O suposto encontro de Alex Poatan e Magomed Ankalaev no UFC PI (Instituto de Performance do Ultimate) segue repercutindo. Depois do brasileiro acusar o desafeto de se esconder dele nas instalações do centro de treinamento localizado em Las Vegas (EUA) e do russo ter desmentido a informação, o atual campeão meio-pesado (93 kg) decidiu dar mais detalhes sobre o ocorrido e não poupou críticas ao striker paulista, a quem chamou de mentiroso.

Em conversa com a imprensa após uma sessão de treino aberto em Las Vegas, com a presença da equipe de reportagem da Ag Fight, Ankalaev contou que esteve, sim, no UFC PI no mesmo dia em que Poatan, mas que o encontro entre os dois nunca aconteceu, e não por ele ter se escondido, como alegava o brasileiro. De acordo com o russo, ele só soube da presença do rival no local quando o mesmo já havia ido embora.

"Honestamente, até recentemente, eu tinha respeito por ele como lutador e como pessoa. Mas eu não o respeito mais. O 'trash talk' é algo para hypar a luta, você diz algo engraçado ou para ser ofensivo, mas quando você mente para as pessoas e diz que me viu e eu estava me escondendo no PI, como ele fez recentemente, eu não respeito pessoas assim. Por que você mentiria sobre algo que nunca aconteceu", disparou Ankalaev.

Cara a cara

Não demorou muito para que os rivais tivessem a chance de tirar a limpo a história, só que desta vez 'cara a cara'. Novamente no UFC PI, Ankalaev confrontou Poatan sobre o relato, supostamente, mentiroso e, segundo o russo, o ex-campeão 'fugiu pela tangente'.

"O problema é que ele estava falando esse monte de m*** há alguns dias, e hoje eu o vi - era só eu e meu treinador - e era ele e a equipe inteira dele. Eu me aproximei e disse: 'Você estava mentindo. (Falou) que eu estava me escondendo. Estou aqui agora, o que você vai fazer?' E ele respondeu: 'Ah, foi essa garota que disse isso, foi aquele cara que disse aquilo'. Ele começou a inventar coisas na hora", finalizou.

Acerto de contas no UFC 320

Magomed Ankalaev e Alex Poatan terão a oportunidade de resolver suas desavenças dentro do octógono, no próximo dia 4 de outubro, em Las Vegas. Os desafetos vão se enfrentar na luta principal do UFC 320, em uma revanche válida pelo título meio-pesado da organização. No primeiro embate entre eles, o lutador russo levou a melhor sobre o brasileiro, na decisão unânime dos juízes, encerrando o reinado do atleta tupiniquim na categoria.

