PVC: Luis Zubeldía é o novo técnico do Fluminense

O Fluminense acertou a contratação do técnico argentino Luis Zubeldía até dezembro de 2026, informa Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

Luis Zubeldía é o novo técnico do Fluminense. Contrato até dezembro de 2026, está confirmado — Luis Zubeldía é o novo treinador do Fluminense até dezembro de 2026. Ele teve perto do Internacional, e a saída do Renato provoca a contratação do Zubeldía. Paulo Vinícius Coelho

Segundo o colunista, o tempo de contrato gerou resistência na diretoria do Fluminense, cujo mandato vai até o final do ano, mas a decisão foi garantir a chegada do argentino.

No início, a direção tinha uma certa reticência de assinar o contrato até dezembro do ano que vem porque o mandato do presidente Mário Bittencourt é até dezembro, mas o Zubeldía está confirmado -- é o novo técnico do Fluminense até dezembro de 2026.

Paulo Vinícius Coelho

Zubeldía esteve muito perto de fechar com o Internacional, mas o time gaúcho contratou Ramón Díaz. O treinador estava sem clube desde que foi demitido do São Paulo, há pouco mais de dois meses.

Zubeldía chega no Flu após o pedido de demissão de Renato Gaúcho, que deixou o cargo na eliminação na Sul-Americana, e tem como principal missão o título da Copa do Brasil. O tricolor carioca está na semifinal, onde enfrenta o Vasco, e é o oitavo colocado do Brasileirão.

